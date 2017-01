Video: Philadelphia otočila zápas, Spurs hrali bez opôr

Basketbalisti San Antonia aj bez trojice kľúčových hráčov Kawhiho Leonarda, Tonyho Parkera a Paua Gasola natiahli šnúru víťazných zápasov na....

NEW YORK 25. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti San Antonia aj bez trojice kľúčových hráčov Kawhiho Leonarda, Tonyho Parkera a Paua Gasola natiahli šnúru víťazných zápasov na päť v utorňajšom súboji druhých tímov konferencií proti Torontu. V Kanade uspeli 108:106.



Domácemu tímu zase chýbal zranený DeMar DeRozan (pravý členok), Raptors prehrali štyri stretnutia za sebou prvý raz od marca 2015. "Hrať v tomto tíme je systematická záležitosť. Tajomstvo úspechu Spurs spočíva v tom, že už roky sa hráči učia zapadnúť do systému. Klub skúša takých basketbalistov, ktorí sú ochotní sa mu podvoliť a odviesť svoju prácu," vysvetlil pre espn.com LaMarcus Aldridge, ktorý k úspechu v Toronte prispel 21 bodmi. Spurs sú ôsmym tímom v histórii NBA. ktorý vyhral 20 z úvodných 24 zápasov sezóny na ihriskách súperov.







Mladíci z Philadelphie sa aj bez kamerunského pivota Joela Embiida vzopreli osudu porazených v súboji s Los Angeles Clippers. Zmazali 19-bodové manko a dosiahli najcennejšie víťazstvo v sezóne 121:110. "Každodenná drina začína prinášať ovocie už aj v zápasoch," poznamenal 18-bodový Richaun Holmes. Embiid bude pre zranenie kolena chýbať 76ers aj v stredu v Milwaukeee. Bez neho majú negatívnu bilanciu 3:10.







Na Luka Ridnoura nadviazal Andrew Wiggins v stretnutí vo Phoenixe (112:111). "Nikomu by som nedovolil, aby ma zastavil. Dostal som loptu a nemyslel som na nič iné ako strelu. Bola to moja parketa, vedel som, že to tam padne," priblížil Wiggins, ako dosiahol posledné dva zo svojich 31 bodov. Jednotka draftu 2014 dostala šancu na reparát za polovičný úspech pri exekúcii dvoch trestných hodov 12,1 sekundy pred koncom.



Sumáre:



Orlando - Chicago 92:100 (22:20, 27:32, 24:26, 19:22)



Najviac bodov: Vučevič 20, Ibaka 16, J. Green a A. Gordon po 13 - Wade 21, J. Butler 20, Felicio (10 doskokov) a McDermott po 12



Philadelphia - Los Angeles Clippers 121:110 (27:29, 32:39, 30:21, 32:21)



Najviac bodov: Noel 19, Holmes 18, Šarič 16 - Jamal Crawford 27, Redick 22, A. Rivers 20



Toronto - San Antonio 106:108 (25:29, 29:32, 25:18, 27:29)



Najviac bodov: Lowry 30, Ross 21, Powell 16 - Aldridge 21, Mills 18, Bertans 12



Washington - Boston 123:108 (33:24, 33:35, 25:21, 32:28)



Najviac bodov: Beal 31, Wall 27, Markieff Morris 19 (11 doskokov) - I. Thomas 25 (13 asistencií), Horford 22, Crowder 17



Denver - Utah 103:93 (18:22, 33:17, 29:28, 23:26)



Najviac bodov: Jokič 23 (11 doskokov), J. Nelson 17, Arthur 16 - Favors 18, George Hill 17, Diaw 16



Phoenix - Minnesota 111:112 (27:23, 29:36, 23:28, 32:25)



Najviac bodov: D. Booker 26, T. Chandler 22 (17 doskokov), Bledsoe 18 - Wiggins 31, Towns 18 (10 doskokov), Dieng a Muhammad po 16