Video: Peter Sagan skončil v nemocnici. Nevie, prečo spadol

OUDENAARDE 2. apríla (WebNoviny.sk) - Ani Peter Sagan či jeho športový riaditeľ Ján Valach z tímu Bora-Hansgrohe nevedia dať spoľahlivú odpoveď na otázku, čo spôsobilo pád obhajcu prvenstva na cyklistických pretekoch Okolo Flámska.Kontakt s reklamným bannerom .Nádeje Petra Sagana v 101. ročníku prestížneho jarného monumentu sa skončili približne 17 km pred cieľom v stúpaní na Oude-Kwaremont, keď sa dvojnásobný majster sveta dostal do kontaktu s reklamným bannerom pri trati. Sagan spadol, nepríjemne si udrel rameno a zničil bicykel. Kým dostal náhradný stroj, prišiel o možnosť zaútočiť na víťazstvo."Okolo Flámska neostalo svojej povesti nič dlžné. Boli to komplikované preteky, ale cítil som sa dobre a bol som v pozícii, z ktorej som mohol Gilberta dostihnúť. Bohužiaľ, môj pád na Oude Kwatemonte zmaril vsetky šance. Je to veľká škoda, pretože chalani z tímu odviedli neskutočnú prácu, aby mi pomohli a udržali ma v bezpečí. Neviem, čo sa udialo, ale aj tieto udalosti patria k cyklistike," uvádza sa na oficiálnej facebookovej prezentácii Petra Sagana.

Víťazom Gilbert

Zatiaľ čo Belgičan Greg van Avermaet, ktorý sa zviezol k zemi za Saganom, sa prakticky ihneď opäť posadil na bicykel a vybojoval si napokon druhé miesto za krajanom Philippom Gilbertom, Sagan došiel do cieľa vo väčšej skupine s odstupom 3:30 min na 27. mieste.Podľa RTVS Sagan hneď po pretekoch zamieril na vyšetrenie do nemocnice, ale jeho stav si nevyžiadal hospitalizáciu. "Je v poriadku. Rozprával som sa s Petrom ešte počas jazdy a sám dobre nevedel, čo sa vlastne stalo. Jazdil dosť ďaleko od tej zábrany a možno sa pohla reklama a stiahla ho zem.. On si držal svoju lajnu. Potom už len došiel do cieľa," vravel Valach pre RTVS.Víťazom slávnej klasiky vo Flámsku sa na radosť domácich fanúšikov stal Philippe Gilbert z tímu Quick-Step Floors. Majster sveta spred 5 rokov triumfoval po skvelom sóloúniku v záverečných 55 km s polminútovým náskokom pred spomenutým krajanom Van Avermaetom (BMC Racing), ktorý zdolal v špurte Holanďana Nikiho Terpstru (Quick-Step Floors) a ďalšieho holandského jazdca Dylana van Baarleho (Cannondale Drapac).