Video: Peter Budaj nastúpil s Nedom Flandersom ako bohom búrky a zvíťazil

Budaj sa v Tampe udomácňuje

NEW YORK 14. marca (WebNoviny.sk) - Druhý zápas v drese hokejovej Tampy Bay a prvé víťazstvo. Brankár Peter Budaj 26 zásahmi výrazne prispel k triumfu o play-off bojujúcej Tampy na ľade New Yorku Rangers 3:2. Zaskvel sa hneď v úvode zápasu, keď zneškodnil nájazd Chrisa Kreidera a nepustil domácich do vedenia.V prvej tretine Rangers prestrieľali Lightning 13:3 a v celom zápase 28:16, na góly však prehrali 2:3. "Ak by Budaj nestopol Kreiderov nájazd, ktovie, ako by sa vyvíjal tento zápas," uviedol tréner Tampy Jon Cooper na webe NHL."Budaj bol úžasný. Súper nás vo všetkom prevyšoval a bez neho by to bol úplne iný zápas," povedal dvojgólový strelec Tampy Brayden Point na oficiálnom portáli Tampy Bay. Budaj pre ten istý zdroj poznamenal, že v Tampe sa po svojom februárovom trejde z Los Angeles zo dňa na deň viac udomácňuje.







Postavička zo seriálu Simpsonovci

"Je tu skvelá partia hráčov, fungujúca organizácia, veľmi sa mi to tu páči. Hráči predo mnou tvrdo pracujú, niektorí zablokovali nebezpečné strely, ďalší zasa neraz odpratali puk preč z mojej zóny. Veľmi si vážim, ako sa obetujú v prospech tímu. Je skvelé vidieť výsledok tejto práce v podobe dvoch bodov," povedal Budaj.Svoje dvadsiate ôsme víťazstvo v sezóne, premiérové ako člen zostavy Tampy Bay, dosiahol skúsený 34-ročný gólman s novou maskou.Dizajnovo mu ju pripravil švédsky umelec David Gunnarsson, ktorý sa preslávil nanášaním zaujímavých motívov na helmy známych hokejových brankárov. V prípade Petra Budaja to bola Slovákova obľúbená dobrosrdečná postavička zo seriálu Simpsonovci Ned Flanders, ktorý je však stvárnený v netradičnej póze ako severský boh bleskov a hromov Thor.







Spojitosť s tímom Tampa Bay Lightning je z tohto motívu viac než zrejmá. "Flanders je na maske znázornený ako ten, čo kontroluje búrku," píše portál NHL.Zároveň pripomína, že postava fúzatého protikladu Homera Simpsona sa nachádzala na kryte tváre Budaja aj na jeho predchádzajúcom pôsobisku Los Angeles Kings. "Vtedy mal Flanders na hlave korunu," dodáva oficiálny portál slávnej profisúťaže.