Video: Patriots otočili zápas, Brady vyhral piaty Super Bowl

Hráči amerického futbalu z tímu New England Patriots sa stali v noci z nedele na pondelok po strhujúcom obrate víťazmi Super Bowlu LI. V ostro....

HOUSTON 6. februára (WebNoviny.sk) - Hráči amerického futbalu z tímu New England Patriots sa stali v noci z nedele na pondelok po strhujúcom obrate víťazmi Super Bowlu LI. V ostro sledovanom finále zámorskej súťaže NFL v Houstone triumfovali nad Atlantou Falcons 34:28 po predĺžení.



Rozohrávač "patriotov" Tom Brady, ktorý získal Trofej Vincea Lombardiho rekordný piatykrát v kariére, so svojimi spoluhráčmi nazbieral v poslednej štvrtine duelu 19 bodov a vyrovnal na priebežných 28:28. New England potom zvládol prvé predĺženie v histórii Super Bowlu, víťazné ťaženie zavŕšil krátkym behom James White. .



Brady má piaty prsteň



Po prvej štvrtine bez bodov ovládli hráči Falcons druhé dejstvo 21:3. Súperom nedovolili zmeniť nastolený kurz ani v tretej štvrtine, naopak, svoje vedenie ešte o bod zvýšili. Potom sa však tímu Patriots podarilo dosiahnuť field goal a dva touchdowny, ku ktorým pridal aj potvrdenia za 2 body.



"Navzájom sme sa potiahli späť do zápasu. Bola to ťažká bitka," povedal bezprostredne po skončení stretnutia najužitočnejší hráč (MVP) duelu Brady. "Všetci sa veľmi tešíme. Dnes v noci to úžasne oslávime," pokračoval rozohrávač, ktorý v zápase prihrávkami prekonal 466 yardov a utvoril tak nový rekord Super Bowlu.







Tom Brady je jediným quarterbackom s piatimi prsteňmi pre šampióna NFL, spomedzi všetkých ostatných hráčov má na konte rovnaký počet iba Charles Haley. Ocenenie MVP vo finále získal už štvrtý raz.



Danny Amendola, ktorý zachytením prihrávky poslal zápas do predĺženia, považuje Bradyho za kľúčový element úspechov New Englandu. "Bol taký, aký je vždy: pokojný a sústredený. Je lídrom, generálom a najlepším quarterbackom, aký kedy žil," cituje Amendolove slová denník New York Times.



Falcons neskrývali smútok z ťažkej prehry



Zatiaľ čo Tom Brady s trénerom New Englandu Billom Belichickom oslavovali 25. spoločné víťazstvo v play-off, Falcons neskrývali smútok z ťažkej prehry. "Nie je nič, čo by som teraz mohol povedať. Prehra je veľkým sklamaním, najmä keď sme boli tak blízko úspechu," uviedol Matt Ryan.



Keď komisár súťaže Roger Goodell odovzdával trofej majiteľovi víťazného tímu Robertovi Kraftovi, z tribún sa ozývali nahnevané pokriky fanúšikov Patriots, ktorí funkcionárovi stále neodpustili udalosti z úvodu sezóny, keď Brady dostal štvorzápasový dištanc za účasť v afére "Deflategate" s podhustenými loptami. Kraft dvojzmyselným vyhlásením celý škandál pripomenul a triumf v 51. Super Bowle nazval "najsladším víťazstvom". New England predtým vo finále NFL uspel v rokoch 2002, 2004, 2005 a 2015.



NFL - Super Bowl LI:



New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 po predĺžení (0:0, 3:21, 6:7, 19:0 - 6:0)



* hralo sa na NRG Stadium v Houstone







