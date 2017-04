Video: Parádne predstavenie Isca. Real Madrid nastrieľal poltucet v La Coruni

Španielsky futbalový klub Real Madrid sa po nedeľňajšej nešťastnej prehre v El Clásicu s FC Barcelona (2:3) znova vrátil na víťaznú cestu. "Biely....

LA CORUŇA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub Real Madrid sa po nedeľňajšej nešťastnej prehre v El Clásicu s FC Barcelona (2:3) znova vrátil na víťaznú cestu.



"Biely balet" triumfoval v stredajšom stretnutí 34. kola tamojšej najvyššej súťaže na trávniku Deportiva La Coruňa rozdielom triedy 6:2. Real mohol vyhrať aj vyšším rozdielom, až dva góly hostí neplatili pre chybne odmávaný ofsajd..





Madridčania sú v tabuľke La Ligy zásluhou horšieho skóre druhí za Barcelonou (oba tímy po 78 bodov, pozn.), no keďže odohrali o jeden duel menej, na zisk 33. majstrovského titulu si vo zvyšných piatich súbojoch môžu dovoliť aj jedno prípadné zaváhanie v podobe remízy.



Žiaril stredopoliar Isco



Po zápase na štadióne Riazor sa hovorilo predovšetkým o výkone jedného muža - stredopoliara Realu Isca. Dvadsaťpäťročný bývalý hráč Málagy a Valencie si pripísal bilanciu 1:1, no oveľa viac divákov udivovala jeho technická zručnosť a ľahkosť, s akou pripravoval šance spoluhráčom ako na podnose.





"Celé naše mužstvo si počínalo celkom dobre a odrazilo sa to na konečnom výsledku. Je skvelé, že v našom mužstve máme 23 hráčov schopných nastúpiť. Každý klub má svoju základnú jedenástku, ale dôležité je vždy aj to, aby zvyšní hráči podali dobrý výkon, kedykoľvek dostanú šancu. Myslím si, že v tomto období mám pravdepodobne najlepšiu formu v kariére," povedal Isco podľa oficiálnej stránky Realu.







Zidane urobil zmeny v zostave



Devätnásťnásobný španielsky reprezentant by mal zrejme v závere sezóny dostávať čo najviac príležitostí, keďže v ostatných 50 dueloch, v ktorých nastúpil, Real Madrid ani raz neprehral (41 víťazstiev, 9 remíz, pozn.).



Isco, ktorý by mal v krátkom čase na Bernabéu predĺžiť zmluvu do roku 2022, zaznamenal v tomto kalendárnom roku už osem gólov, viac ako ktorýkoľvek iný záložník v španielskej Primera División. "Isco má neuveriteľnú kvalitu. Je potešením vidieť ho v akcii na každom tréningu a v zápasoch. Má obrovský talent," zložil spoluhráčovi kompliment stopér Raphael Varane, ktorý sa vrátil do zostavy Realu po zranení stehenného svalu zo začiatku mesiaca.



Tréner Realu Madrid Zinedine Zidane sa vzhľadom na nabitý kalendár opäť odhodlal k viacerým rošádam, oproti El Clásicu urobil v zostave až deväť zmien. "Všetci hráči sú dôležití a zakaždým, keď majú možnosť, ukážu, čo v nich je. Po takom dobrom výkone, aký sme dnes predviedli, bude ťažké niektorým chlapcom pred ďalším zápasom povedať, že nenastúpia. Niektorí mi však príjemne zamotali hlavu. Isco bol dnes vynikajúci," vyhlásil 44-ročný Francúz na margo zloženia mužstva a jeho výkonu v stredajšom dueli.