Video: Pánik už v tejto sezóne NHL strelil 20 gólov, dýcha na chrbát Hossovi

CHICAGO 22. marca (WebNoviny.sk) - Richard Pánik strelil počas piatich ročníkov v NHL 45 gólov, z toho 20 v tejto sezóne a tri v ostatných štyroch zápasoch. Aktuálne má 26-ročný martinský rodák v drese Chicaga na konte 39 bodov, čo je o 22 viac ako v dosiaľ jeho najúspešnejšej sezóne 2014/2015 v drese Toronta.Aj v utorok Pánik parádne zavesil, keď v 49. min znížil náskok hostí z Vancouveru na 3:4. "Kosatky" viedli na ľade "čiernych jastrabov" už 4:1, napokon na víťazstvo na ľade už istého účastníka play-off potrebovali predĺženie (5:4). "Fajn, že sa vieme vrátiť do zápasu, predviedli sme to už párkrát v tejto sezóne, ale potrebujeme hrať dobre celých 60 minút," uviedol Richard Pánik v rozhovore na webe Chicaga..







Kanadské bodovanie Slovákov v NHL 2016/2017





stav k 21. marcu (za menom hráča a klubom je počet odohraných zápasov, gólov, asistencií a bodov zdroj: nhl.com):





Lídri Západnej konferencie Blackhawks sa vďaka zisku 1 bodu proti Canucks dostali na hranicu 100 bodov, na ich 222 góloch sa podieľalo až šesť minimálne 20-gólových strelcov, ku ktorým sa aktuálne zaradil práve Pánik. Jeho skúsenejší krajan Marián Hossa skóroval 23-krát, tímovým lídrom je Patrick Kane s 32 zásahmi. "Teší ma to, nesledujem však svoj prospech, ale tímový," skonštatoval Pánik.V utorok dvojbodový Hossa so 41 bodmi je stále lídrom kanadského bodovania Slovákov, Pánik sa však s 39 bodmi dotiahol na Tomáša Tatara a obaja už skúsenému 38-ročnému krídelníkovi dýchajú na chrbát. Stále platí, že v sezóne 2016/2017 sa do tabuľky produktivity zapísalo 10 Slovákov.2. Tomáš Tatar (Detroit) 72 21 18 392. Richard Pánik (Chicago) 73 20 19 394. Andrej Sekera (Edmonton) 70 7 23 305. Zdeno Chára (Boston) 66 7 16 236. Marián Gáborík (Los Angeles) 49 9 9 187. Marko Daňo (Winnipeg) 37 4 7 118. Martin Marinčin (Toronto) 25 1 6 79. Marek Hrivík (NY Rangers) 16 0 2 210. Peter Cehlárik (Boston) 11 0 2 211. Tomáš Jurčo (Chicago) 25 0 0 0