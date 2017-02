Video: Pánik skóroval aj prihrával, Budaj druhou hviezdou

Skvelý zápas odohral slovenský hokejový útočník v službách Chicaga Richard Pánik v utorok v zápase NHL v St. Paul. Dvadsaťšesťročný krídelník....

ST. PAUL 22. februára (WebNoviny.sk) - Skvelý zápas odohral slovenský hokejový útočník v službách Chicaga Richard Pánik v utorok v zápase NHL v St. Paul. Dvadsaťšesťročný krídelník gólom, asistenciou a tiež piatimi plusovými bodmi prispel k triumfu Chicaga na ľade Minnesoty 5:3. Pánik nastúpil v prvom útoku spoločne s kapitánom hostí Jonathanom Toewsom, ktorý sa stal absolútnou hviezdou zápasu.



Toews bol pri všetkých piatich góloch hostí, tri sám strelil. Práve Toews v 26. min adresoval Pánikovi prihrávku pred bránku, ktorý ju rutinérsky premenil na svoj šestnásty gól v sezóne a dostal svoj tím do vedenia 2:1. Pánik má na konte 31 kanadských bodov a na 4 body a 5 gólov sa priblížil krajanovi Mariánovi Hossovi, ktorý stále je najproduktívnejším Slovákom v tejto sezóne v NHL. .



Chicago natiahlo sériu víťazných stretnutí



Hossa v utorok odohral iba 12:07 min vo štvrtom útoku Blackhawks, z jeho troch striel sa žiadna neujala. Chicago natiahlo sériu víťazných stretnutí na ľade súpera na sedem a za Minnesotou, ktorá je na čele Západnej konferencie aj Centrálnej divízie NHL, zaostáva už len o 5 bodov.



Tréner Blackhawks Joel Quenneville si pripísal štvorstý víťazný zápas na lavičke Chicaga. "Toewsov útok bol veľmi nebezpečný. Výborne v ňom zahrali všetci traja hráči," pochválil tréner Quenneville nepriamo aj Pánika na webe Chicaga Tribune. "Občas sa pritrafí noc, aká bola táto. Veľmi som si užíval hru so ´Schmaltzym´ a ´Pannerom´. Ukázali výbornú robotu na ľade a veľmi sa zaslúžili o tento skvelý výsledok," pridal slová uznania aj 5-bodový Toews.







Peter Budaj sa stal druhou hviezdou



Peter Budaj sa s 24 zákrokmi a úspešnosťou zásahov 96% stal druhou hviezdou duelu, v ktorom hráči Los Angeles zvíťazili u súperov z Colorada 2:1. Marián Gáborík trikrát vystrelil a hoci jeho akcia z 58. min volala po góle, napokon sa ním neskončila. Víťazný gól Kings strelil v polovici stretnutia Trevor Lewis. Hráči Los Angeles ukončili sériu troch prehier a naďalej zostávajú v boji o voľnú kartu pre play-off v Západnej konferencii.



V utorkovej 9-zápasovej ponuke NHL hrali aj tímy ďalších štyroch slovenských hokejistov, ale reálne sa na ľade objavili iba dvaja z nich. Andrej Sekera a jeho Edmonton prehrali na ľade Tampy Bay 1:4. Slovenský obranca zblokoval dve strely, no skončil aj s dvoma mínusovými bodmi. Nedarilo sa ani Detroitu, ktorý doma zaváhal s New York Islanders (1:3) a play-off sa mu začína výrazne vzďaľovať.



V tabuľke Východnej konferencie sú Red Wings na predposlednom 15. mieste. Útočník Tomáš Tatar odohral vyše 20 minút, trikrát vystrelil, ale pri jeho mene boli po zápase aj dva mínusové body. Jeho krajan Tomáš Jurčo opäť bol iba medzi náhradníkmi, rovnako ako aj obranca Toronta Martin Marinčin. Maple Leafs v zápase bohatom na góly zdolali Winnipeg Jets 5:4 po predĺžení, keď rozhodol Jake Gardiner. Za zmienku stoja aj dva góly Patrika Laineho, ktorými sa fínsky mladík v službách Winnipegu dostal ako druhý v tejto sezóne na hranicu 30 gólov.



Na čele tabuľky kanonierov zostal Sidney Crosby, ktorý 33. presným zásahom prispel k triumfu Pittsburghu na ľade Caroliny 3:1. "Štart do zápasu nám nevyšiel. Zatiaľ čo prvé dve tretiny boli len lezením nahor, tá posledná už bola herne v poriadku," skonštatoval Sidney Crosby na webe NHL.







Nashville - Calgary 5:6 po predĺž. (1:3, 4:1, 0:1 - 0:1)



10. P. L. Subban (Watson, Ekholm), 31. F. Forsberg (C. Wilson, Arvidsson), 32. C. Wilson (Ellis, P.K. Subban), 37. F. Forsberg (Josi, Neal), 40. F. Forsberg (Johansen) - 1. Ferland (J. Gaudreau, Giordano), 11. Backlund (Tkachuk, Hamilton), 18. Ferland (J. Gaudreau, Monahan), 26. Hamilton (J. Gaudreau, Monahan), 51. Backlund (Tkachuk, Michael Stone), 61. Giordano (Monahan, J. Gaudreau)







Carolina - Pittsburgh 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



8. Skinner (Stempniak, Di Giuseppe) - 3. S. Wilson (Hörnqvist, Cullen), 37. Crosby (Kessel, Letang), 50. Malkin (Hagelin)







Colorado - Los Angeles 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



21. Rantanen - 24. Toffoli (Doughty, Kempe), 30. Lewis (Pearson)



Peter Budaj odchytal 60 minút, 24 zákrokov z 25 striel, úspešnosť 96% - II. hviezda zápasu, Marián Gáborík (obaja Los Angeles) odohral 13:23 min, 3 strely







New York Rangers - Montreal 2:3 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



11. Lindbers (Fast, Skjei), 30. Rick Nash (McDonagh, Vesey) - 4. A. Shaw (S. Weber, Jemelin), 22. S. Weber (Markov, Pacioretty), rozhodujúci nájazd Byron







New Jersey - Ottawa 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



47. Zajac (Blandisi, Palmieri) - 21. Turris (Dzingel, Pageau), 45. E. Karlsson (Phaneuf, Brassard)







Detroit - New York Islanders 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



20. Zetterberg (Vanek, Nielsen) - 15. Bailey, 31. De Haan (Nelson, Quine), 44. Tavares (Bailey)



Tomáš Tatar (Detroit) odohral 20:36 min, 3 strely, 1 "hit", 2 mínusky







Tampa Bay - Edmonton 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



5. Palát (Kučerov), 21. Palát (T. Johnson, Kučerov), 41. Kučerov (Stralman, T. Johnson), 60. Namestnikov (Kučerov) - 31. Pakarinen (Klefbom, A. Larsson)



Andrej Sekera (Edmonton) odohral 20:51 min, 1 strela, 3 "hity", 2 zblokované strely, 2 mínusky







Toronto - Winnipeg 5:4 po predĺž. (1:2, 2:2, 1:0 - 1:0)



2. Komarov (Leivo, Zajcev), 36. Kadri (Leivo, Rielly), 40. Komarov (W. Nylander, Matthews), 44. W. Nylander (Matthews, Gardiner), 63. Gardiner (Matthews) - 5. Laine (Scheifele, Perreault), 11. Little (Lowry, Byfuglien), 38. Ehlers (Morrissey, Wheeler), 40. Laine (Scheifele, Perreault)







Minnesota - Chicago 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)



25. Mikael Granlund (Niederreiter, Koivu), 47. Parise (Scandella, Pominville), 54. Mikael Granlund (Niederreiter, Koivu) - 21. Toews (Campbell, T. van Riemsdyk), 26. PÁNIK (Toews), 41. Schmaltz (Toews), 49. Toews (Schmaltz, PÁNIK), 59. Toews (Schmaltz)



Richard Pánik odohral 18:09 min, 1 gól, 1 asistencia, 5 plusiek, 4 strely, 1 "hit", Marián Hossa (obaja Chicago) odohral 12:07 min, 3 strely, 1 mínuska