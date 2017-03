Video: Pánik rozhodol zápas a stal sa prvou hviezdou, Tatar ku gólu pridal aj asistenciu

Sumáre:

Carolina - Minnesota 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

NEW YORK 17. marca (WebNovny.sk) - Tomáš Tatar presilovkovým gólom a asistenciou prispel k štvrtkovému víťazstvu hokejistov Detroitu v NHL na ľade Arizony 5:4 po samostatných nájazdoch. Domáci zaostávali 0:1, 2:3 aj 3:4, ale napokon sa im podarilo vybojovať aspoň bod. Brankár hostí Peter Mrázek kryl 22 striel a v nájazdoch zlikvidoval všetky tri pokusy Coyotes.Aj ďalší slovenský útočník Richard Pánik skóroval, rovnako v presilovke rozhodol tri minúty pred koncom duelu o triumfe Chicaga v Ottawe 2:1. Patrick Kane mu spoza bránky posunul puk na ľavé krídlo a 26-ročný Martinčan strelou z prvej nedal šancu presúvajúcemu sa gólmanovi Mikovi Condonovi. Bol to jeho osemnásty gól v sezóne a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu..Andrej Sekera a Zdeno Chára dosiahli zhodne po jednej asistencii, ale z víťazstva vo vzájomnom stretnutí sa tešil prvý menovaný. Edmonton zdolal v prestrelke Boston 7:4. Chára okrem menšieho trestu inkasoval aj päťminútový za krátku bitku so Zachom Kassianom v závere prvej tretiny. Brankár Tampy Bay Peter Budaj v 27. min za stavu 0:4 vystriedal Andreja Vasilevského, v zostávajúcom čase inkasoval od Toronta raz zo šiestich súperových striel a mal 83,3-percentnú úspešnosť.5. D. Ryan (Hanifin, Stempniak), 57. V. Rask (E. Lindholm, Aho), 59. Teräväinen (Skinner) - 13. Mikael Granlund (M. Koivu)







Columbus - Florida 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

36. Werenski (J. Anderson, Calvert), 40. J. Anderson (J. Johnon, W. Karlsson)







New Jersey - Philadelphia 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

19. Palmieri (Zajac), 26. Henrique (Bennett, Prout), 30. Blandisi (Severson, Zacha), 42. Hall (Zajac), 45. Henrique (Moore, Palmieri), 56. Hall - 17. Del Zotto (Voráček, C. Giroux), 32. B. Schenn (Gudas, Del Zotto)







New York Islanders - Winnipeg 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

1. Pelech (Tavares, Leddy), 42. A. Lee - 10. Little (Ehlers, Chiarot), 19. Little (Petan, Ehlers), 24. M. Perreault (Wheeler, Scheifele), 32. Lowry (Armia, Stuart)Marko Daňo (Winnipeg) 9:44 min, 3 strely, 2 "hity"







Washington - Nashville 1:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

12. B. Connolly (J. Vrána) - 39. Neal (Fiala), 62. Arvidsson (Johansen, Josi)







Ottawa - Chicago 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

52. Turris (E. Karlsson, Hoffman) - 49. Keith (Panarin), 57. PÁNIK (P. Kane, Toews)Marián Hossa 18:07 min, 2 strely, 2 tr. min, Richard Pánik (obaja Chicago) 16:19 min, 1+0, 2 strely, 2 "hity"







Tampa Bay - Toronto 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

10. Polák (Bozak), 23. Rielly (Kadri, Marčenko), 23. M. Martin (Hunwick, Sošnikov), 27. C. Brown (Komarov, W. Nylander), 36. J. van Riemsdyk (Rielly, Marner)Peter Budaj (Tampa) odchytal 33:46 min, kryl 5 zo 6 striel (úspešnosť 83,3 %)







Edmonton - Boston 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)

5. Maroon (Eberle, SEKERA), 6. Maroon (McDavid, Draisaitl), 9. Pouliot (Desharnais, Nurse), 20. Slepyšev (McDavid, Nurse), 23. Nugent-Hopkins (Caggiula, Eberle), 27. Draisaitl, 35. Lucic (Draisaitl, McDavid) - 13. Pastrňák (Marchand, Spooner), 18. Marchand (P. Bergeron, CHÁRA), 25. Moore (McQuaid), 40. Krejčí (Marchand, Krug)Andrej Sekera 21:27 min, 0+1, 3 strely - Zdeno Chára 21:57 min, 0+1, 2 strely, 7 tr. min







Arizona - Detroit 4:5 po sam. nájazdoch (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0, 0:1)

22. Vrbata (Dvorak), 24. Goligoski (Doan, Jooris), 48. Crouse (Goligoski, Jooris), 58. Chychrun (Rieder) - 9. Larkin (Sheahan, Athanasiou), 25. TATAR (M. Green, Athanasiou), 44. M. Green (Zetterberg, TATAR), 54. Zetterberg (DeKeyser)Tomáš Tatar (Detroit) 17:43 min, 1+1, 2 strely, -2 body







Vancover - Dallas 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

14. Bärtschi (Triamkin, R. Boucher), 40. Hutton (Markus Granlund, Horvat) - 9. Hemský (Elie, Nemeth), 20. Lindell (Klingberg, Spezza), 50. Seguin (Klingberg, Spezza), 56. Faksa (Shore)







Los Angeles - Buffalo 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

41. Iginla (Kopitar, D. Brown), 55. A. Kempe (Doughty, D. Brown)Marián Gáborík (LA) 12:54 min, 5 striel







San Jose - St. Louis 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

18. Vlasic (DeMelo, Couture) - 17. Upshall, 26. Z. Sanford (Bouwmeester, Barbašev), 49. Tarasenko (Steen, Pietrangelo), 59. Tarasenko (Schwartz, Parayko)