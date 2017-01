Video: Pánik a Tatar skórovali, Hossa asistoval

Chicago aj zásluhou slovenských hokejistov natiahlo víťaznú šnúru v NHL na štyri stretnutia, keď si v utorok poradilo s Detroitom 4:3 po predĺžení.....

NEW YORK 11. januára (WebNoviny.sk) - Chicago aj zásluhou slovenských hokejistov natiahlo víťaznú šnúru v NHL na štyri stretnutia, keď si v utorok poradilo s Detroitom 4:3 po predĺžení. Marián Hossa od pravého mantinelu posunul puk Brianovi Campbellovi na os klziska a skúsený obranca v čase 10:04 min príklepom otvoril skóre.







Už o 26 sekúnd neskôr Ryan Hartman v nájazde zoči-voči Petrovi Mrázkovi neuspel, ale spoluhráča "istil" Richard Pánik a poľahky doklepol puk za českého brankára. Dvadsaťpäťročný krídelník dosiahol svoj jubilejný desiaty gól v ročníku a v 29. min asistoval pri premiérovom zásahu Tannera Kera v sezóne. "Dnes večer boli skvelí. O každom z nich by sa dalo hovoriť," pochvaľoval si tretiu formáciu Hartman, Kero, Pánik tréner Joel Quenneville.







Tatar strelou z prvej pod hornú žŕdku nedal šancu Crawfordovi



Útočník Detroitu Tomáš Tatar si najprv odsedel dva menšie tresty a potom v polovici zápasu vyrovnal na priebežných 2:2 - Dylan Larkin mu naservíroval puk spoza bránkovej čiary a slovenský krídelník strelou z prvej pod hornú žŕdku nedal šancu Coreymu Crawfordovi. Bol to jeho deviaty gól v ročníku a prvý od 29. decembra.







Red Wings napokon pomohol k zisku aspoň bodu, keďže v predĺžení ich pokoril obranca Duncan Keith. "Bolo to dobré," skonštatoval o štvorzápasovej víťaznej sérii na domácom ľade Quenneville. "Vraciame sa na klziská súperov, takže sme chceli čo najviac vyťažiť z výhody domáceho prostredia. Dnes to bol z našej strany slušný zápas. Trochu sme ustrnuli v druhej tretine, ale v predĺžení sme dosiahli dôležité víťazstvo."



Chára s troma pluskami a piatimi zblokovanými strelami



Kapitán Bostonu Zdeno Chára síce nebodoval, ale v úspešnom dueli na ľade St. Louis (5:3) absolvoval až 28:31 min, 7:46 min si odkrútil v oslabení, zblokoval 5 striel a dosiahol tri plusky. O triumf Bruins sa zaslúžili najmä trojbodoví krídelníci prvého útoku Brad Marchand (2+1) a David Pastrňák (0+3).



Hosťujúci David Backes sa po desiatich sezónach prvý raz predstavil na ihrisku Blues v súperovom drese. Nebodoval a nazbieral až 17 trestných minút. "Je to zvláštne, určite niečo, čo som dosiaľ nezažil. Bolo skvelé vrátiť sa sem. Značnú časť tretej tretiny som mal najlepšie miesto na sedenie v hale, ale aj to je súčasť hry," glosoval svoj pobyt na trestnej lavici 32-ročný americký krídelník, ktorý odohral za St. Louis počas kariéry 727 stretnutí v základnej časti.



Buffalo - Philadelphia 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



26. Reinhart (Ristolainen, OReilly), 29. Carrier (Fedun, OReilly), 40. E. Kane (Reinhart, Bogosian), 60. M. Foligno (Reinhart, J. McCabe) - 58. B. Schenn (C. Giroux, Provorov)







Carolina - Columbus 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)



23. Skinner (V. Rask, D. Ryan), 25. D. Ryan (Skinner, V. Rask), 34. B. McGinn (Tennyson, Hanifin), 44. J. Staal (E. Lindholm), 60. V. Rask (Skinner, Faulk) - 2. Atkinson (J. Johnson, Jenner), 29. J. Anderson, 40. Saad (Wennberg)







Nashville - Vancouver 2:1 po predĺžení (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



21. Watson (Fisher, Josi), 65. Järnkrok (Josi) - 60. Sutter (Bärtschi, Edler)







St. Louis - Boston 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)



24. Parayko (Perron, Schwartz), 51. Berglund (Perron, Pietrangelo), 60. Brodziak (Upshall) - 9. Vatrano (Krug, Pastrňák), 16. Carlo (Vatrano, Krejčí), 18. Marchand (Pastrňák, Bergeron), 22. Krug (Spooner, Marchand), 59. Marchand (Pastrňák, Bergeron)



Zdeno Chára (Boston) 28:31 min, 2 strely, +3 body, 5 zblokovaných striel







Chicago - Detroit 4:3 po predĺžení (2:0, 1:3, 0:0 - 1:0)



11. Campbell (MARIÁN HOSSA, Toews), 11. PÁNIK (Hartman, Keith), 29. Kero (Hartman, PÁNIK), 61. Keith (Panarin, P. Kane) - 22. Athanasiou (Vanek), 30. TATAR (Larkin), 40. Glendening (D. Miller, Nielsen)



Marián Hossa 19:08 min, 0+1, 2 strely, -1 bod, Richard Pánik (obaja Chicago) 12:50 min, 1+1, 2 strely, +1 bod, 3 "hity"



Tomáš Tatar (Detroit) 9:07 min, 1+0, 4 tr. min, 2 strely







Edmonton - San Jose 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)



16. Caggiula (Pouliot, Kassian), 41. Benning (Lucic), 44. Klefbom (Nugent-Hopkins) - 2. Bödker (Haley, Burns), 20. Burns (Vlasic, Pavelski), 23. Bödker (M. Karlsson, Burns), 29. Bödker (Vlasic, Haley), 46. Couture



Andrej Sekera (Edmonton) 22:53 min, 3 strely, -1 bod







Anaheim - Dallas 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



35. Silfverberg (Perry, Vatanen), 55. Cogliano (Silfverberg, Manson)