Video: Pánik a Sekera asistovali, Hossa s Chárom bez bodu

NEW YORK 9. januára (WebNoviny.sk) - Americký hokejista Ryan Hartman dosiahol v nedeľňajšom zápase NHL čistý hetrik. Útočník Chicaga sa v stretnutí proti Nashvillu za nerozhodného stavu 2:2 troma gólmi od 52. min postaral o víťazstvo domácich 5:2.



Pred jeho prvým zásahom odviedol výbornú prácu slovenský krídelník Richard Pánik, ktorého čary s pukom pomedzi nohy zneškodnil Pekka Rinne, ale jeho druhý pokus o zakončenie sa odrazil do vzduchu a od Hartmana za bránkovú čiaru.



Pánik odviedol dobrú prácu



"Pánik odviedol dobrú prácu pred bránkou a netuším, ako sa puk dostal ku mne, ale snažil som sa ho dotlačiť za gólmana a cítil som, ako sa mi odrazil od boku. Takže šťastný zásah," komentoval na webe nhl.com Hartman, ktorý skompletizoval svoj hetrik dvoma gólmi do opustenej bránky Predators v čase 58:46 a 59:28 min.



"Aj také sa rátajú, hoci si nemyslím, že o pár dní si na to niekto spomenie," domnieva sa Hartman. Pánik mal okrem asistencie v zápise aj dve "plusky", ďalší Slovák v drese Chicaga Marián Hossa nebodoval.



Sekera dosiahol pätnástu asistenciu



Hokejisti Ottawy vyťažili z 18 striel na bránku až 5 gólov, kým hostia z Edmontonu pálili odušu (38 pokusov), ale ich brankár Jonas Gustavsson predviedol iba 13 úspešných zákrokov a jeho tím prehral 3:5. Slovenský obranca Andrej Sekera dosiahol pri treťom zásahu hostí svoju pätnástu asistenciu v ročníku.



"Odohrali sme výbornú prvú tretinu. Súpera sme držali nakrátko a nič sme mu nedovolili. Pri dvojgólovom náskoku sme však ubrali nohu z plynu. Druhá dvadsaťminútovka nebola z najkrajších, ale tvrdo sme zabojovali a získali späť vedenie. V tretej sme sa posledných 15 minút spoliehali na nášho brankára. Občas to býva zvláštne. Myslím si, že sme predviedli omnoho krajší hokej v zápasoch, ktoré sme napokon prehrali," konštatoval s gólom a dvoma asistenciami hrdina stretnutia Mark Stone.



"Inkasovať štyrikrát je priveľa, v tejto lige sa takto nevyhráva. Mali sme dostatok príležitostí, ale brankár Mike Condon chytal mimoriadne dobre. Ak sa budeme spoliehať na náš útok, že dá v každom zápase päť či šesť gólov, bude to náročné," varuje tréner Todd McLellan, ktorého zverenci inkasovali piatykrát do prázdnej bránky.







Carolina - Boston 4:3 po predĺžení (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)



23. Aho (Slavin, Stempniak), 35. D. Ryan (J. Staal), 48. McClement (Staalberg, Nordström), 62. Aho (Teräväinen) - 14. Schaller (Moore, Riley Nash), 46. Backes (K. Miller, Spooner), 48. Marchand (P. Bergeron)



Zdeno Chára (Boston) 22:59 min, -1 bod, 2 "hity"







Pittsburgh - Tampa Bay 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)



27. Sheary (Rust, Crosby), 32. Fehr (Matt Cullen), 43. Kunitz (Määttä, Bonino), 44. S. Wilson, 48. Kessel (Crosby, Sheary), 58. Letang (J. Schultz, Matt Cullen) - 23. Drouin (Filppula, Hedman), 46. Namestnikov (Drouin, Straalman)







Columbus - Philadelphia 2:1 po predĺžení (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



28. D. Savard (W. Karlsson), 63. N. Foligno (S. Jones) - 60. B. Schenn (Provorov)







Chicago - Nashville 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)



8. Panarin (P. Kane, B. Campbell), 15. N. Hjalmarsson (Keith, P. Kane), 52. Hartman (PÁNIK, Kero), 59. Hartman, 60. Hartman (P. Kane, N. Hjalmarsson) - 9. Ekholm (Fisher), 43. Watson (Fisher)



Marián Hossa 17:02 min, 2 strely, 1 "hit", Richard Pánik (obaja Chicago) 14:09 min, 0+1, +2 body, 2 strely







Ottawa - Edmonton 5:3 (2:0, 2:3, 1:0)



4. Z. Smith (Mark Stone, Ceci), 15. Hoffman (Mark Stone, Turris), 34. Mark Stone (Z. Smith, Brassard), 39. Tom Pyatt (Ceci, Methot), 59. Turris (Hoffman, Phaneuf) - 26. Maroon (Landers, A. Larsson), 28. Maroon (McDavid), 33. Draisaitl (McDavid, SEKERA)



Andrej Sekera (Edmonton) 20:06 min, 0+1, +1 bod, 2 strely, 2 "hity"







Anaheim - Minnesota 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)



12. Kesler (Silfverberg) - 25. Dumba (Parise, E. Staal), 27. Spurgeon (Pominville, Zucker)