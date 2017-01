Video: Pacioretty hrdinom predĺžení, Montreal opäť víťazne

Kapitán mužstva Max Pacioretty druhý večer po sebe rozhodol v predĺžení na ľade súpera o víťazstve hokejistov Montrealu v NHL. Po utorňajšom....

NEW YORK 5. januára (WebNoviny.sk) - Kapitán mužstva Max Pacioretty druhý večer po sebe rozhodol v predĺžení na ľade súpera o víťazstve hokejistov Montrealu v NHL. Po utorňajšom triumfe v Nashville (2:1) sa 28-ročný americký útočník opäť vytiahol za nerozhodného stavu aj v stredu v Dallase, kde už v 19. sekunde pridanej päťminútovky strelou zápästím svojím druhým zásahom v stretnutí zariadil druhý bod pre Canadiens.



Produktívny krídelník má v kariére na konte osem gólov po 60 minútach, čo je najviac v klubovej histórii. "V tejto sezóne to v predĺžení nebola z našej strany veľká sláva, takže je tak trochu aj šťastie, že sme ich zopár absolvovali, odkedy sme sa v nich zlepšili. Získať dva body je rozhodne dobrý pocit," skonštatoval Pacioretty na webe nhl.com.



Po desaťzápasovej víťaznej šnúre z novembra a decembra je v značnom útlme Philadelphia, ktorá nevyhrala už päťkrát za sebou. V stredu bol nad jej sily New York Rangers, ktorý sa otriasol z predchádzajúcej nečakanej domácej prehry s Buffalom 1:4 a vo Wells Fargo Center triumfoval 5:2. Tridsiatimi zákrokmi k tomu prispel brankár Henrik Lundqvist - večer predtým inkasoval až štyrikrát z devätnástich striel hráčov Sabres. "Je to náš najlepší hráč a ani za jeden z gólov nemohol. Nebolo ťažké poslať ho znova do bránky a zareagoval skvele," pochválil švédsku hviezdu kouč Alain Vigneault. Pod triumf "jazdcov" sa podpísali dvojgóloví Michael Grabner a Kevin Hayes.



Ryan Miller zneškodnil všetkých 22 striel hráčov Arizony, Vancouver zdolal Coyotes 3:0 a dosiahol piate víťazstvo v sérii, vďaka čomu poskočil na 9. priečku v Západnej konferencii. "Kojoti" nebodovali v ôsmom zápase po sebe a z hľadiska postavenia v tabuľke je na tom od nich horšie už len Colorado: Avalanche podľahli v stredu v Calgary 1:4, čo bola ich desiata prehra z posledných jedenástich vystúpení.



Florida - Winnipeg 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)



39. McKegg (Jágr, Ekblad) - 26. Matthias (Postma, Lowry), 28. Laine (Little), 43. Ehlers (Little), 53. Scheifele (Trouba, Laine)







Dallas - Montreal 3:4 po predĺžení (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)



15. Seguin (Johns, Sharp), 33. Klingberg (Eakin, Spezza), 58. Lindell (Klingberg) - 11. Beaulieu (Danault), 43. A. Radulov (Beaulieu, Sh. Weber), 45. Pacioretty (Beaulieu, Sh. Weber), 61. Pacioretty (Petry, Danault)







Philadelphia - New York Rangers 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)



53. Voráček (C. Giroux, Gostisbehere), 58. Voráček (Del Zotto, Raffl) - 23. Hayes (Grabner, Skjei), 46. Kreider (Stepan, Zuccarello), 52. Grabner (J.T. Miller, Girardi), 55. Hayes (J.T. Miller), 58. Grabner







Calgary - Colorado 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



16. K. Versteeg (Monahan, Chiasson), 38. M. Backlund (Giordano, M. Tkachuk), 54. Chiasson (Brodie, Monahan), 55. Johnny Gaudreau (Giordano, Brodie) - 59. Wiercioch (Iginla)



Vancouver - Arizona 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



10. Bärtschi, 47. Sutter, 54. Horvat (Burrows, Tanev)



Anaheim - Detroit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



14. Ritchie (Vermette, Kaše), 58. Kaše (Vermette, Bieksa)



Tomáš Tatar 13:50 min, 2 strely, 1 "hit", Tomáš Jurčo (obaja Detroit) 12:36 min