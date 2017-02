Video: PSG prefackal Barcelonu, Benfica zdolala Dortmund

PARÍŽ/LISABON 14. februára (WebNoviny.sk) - Výprask 0:4 utŕžili futbalisti FC Barcelona v Paríži v prvom súboji osemfinále Ligy majstrov 2016/2017, ktorým sa začala vyraďovacia časť tejto prestížnej európskej klubovej súťaže.



Dva góly domáceho tímu v Parku princov strelil Argentínčan Angel Di María (18. a 55.), ktorý zatienil svojho krajana a reprezentačného kolegu Lionela Messiho v drese Barcelony. V zápase presne namierili aj Julian Draxler (40.) a Edinson Cavani (72.). Tento Uruguajčan gólom oslávil utorkové 30. narodeniny. V drese FCB mohol v závere aspoň skorigovať stav Samuel Umititi, ale v 84. min tradil len do žrde. Odveta v Barcelone sa bude hrať v stredu 8. marca. .



Barcelona a Paríž St. Germain sa vo vyraďovačke LM stretávajú tretíkrát v priebehu piatich sezón. Z predošlých dvoch prípadov, štvrťfinále 2012/2013 aj 2014/2015, vyšli úspešnejšie "blaugranas". Parížania však verili, že nadišiel čas na zmenu a blížiaci sa dvojzápas vyznie z ich pohľadu rovnako úspešne ako štvrťfinále LM 1994/1995, keď St. Germain cez barcelonský tím prenikli medzi najlepšie kvarteto "starého kontinentu" (1:1 vonku, 2:1 doma).







18. a 55. Di María, 40. Draxler, 72. Cavani, 3. Rabiot - 33. André Gomes, 62. Busquets, 74. Rafinha, Marciniak (Poľ.)



Zostavy:



Trapp - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Veratti (69. Nkunku), Rabiot - Di María (61. Lucas), Matuidi, Draxler (86. Pastore) - Cavani



Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - André Gomes (58. Rafinha), Busquets, Iniesta (72. Iniesta) - Messi, L. Suárez, Neymar







Futbalisti portugalského mužstva Benfica Lisabon úspešne vstúpili do osemfinále a triumfovali v domácom stretnutí nad nemeckou Borussiou Dortmund tesne 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 48. min grécky útočník Konstantinos Mitroglou.



O 10 minút neskôr mohol vyrovnať po ruke domáceho Ljubomira Fejsu kanonier Pierre-Emerick Aubameyang, ale brankár Benficy Ederson zneškodnil jeho pokutový kop. Hosťom z Dortmundu sa do konca duelu nepodarilo vyrovnať a Benfica si pred odvetou 8. marca vybojovala jednogólový náskok.



48. Mitroglu, 63. Fejsa - 74. Schmelzer, 85. Pulišič, Nicola Rizzoli (Tal.)



Zostavy:



Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Pizzi, Fejsa - Salvio, Carrillo (46. Augusto) - Rafa Silva (67. Cervi), Mitroglu (75. Raúl Jiménez)



