Video: Ovečkin je tisícbodový, Montreal strelil sedem gólov



V NHL sa hrali štyri zápasy - súboj Ovečkin vs. Crosby vyhral ruský kanonier, vo Winnipegu padlo 11 gólov a z triumfu sa tešili aj ostrovania a hráči Calgary.NEW YORK 12. januára (WebNoviny.sk) - Ruský hokejista v službách Washingtonu Alexander Ovečkin sa dočkal prekonania významného míľnika vo svojej kariére - tisícbodovej hranice v kanadských bodoch. V stredajšom zápase NHL kapitán Capitals strelil dva góly a prispel k triumfu Washingtonu nad Pittsburghom 5:2.



V súboji víťaza základnej časti so šampiónom Stanleyho pohára z uplynulej sezóny tridsaťjedenročný ľavý krídelník Ovečkin skóroval už 35 sekúnd po úvodnom buly, druhý zásah pridal v 9. min druhej tretiny z presilovky a stanovil základ pre úspech domáceho tímu.



Tisícbodovú métu prekonal ako 84. hráč v histórii NHL



Ovečkin aktuálne má 1001 bodov za 546 gólov a 455 asistencií, tisícbodovú métu prekonal ako 84. hráč v histórii NHL vo svojom 880. zápase. Tieto štatistiky platia pre zápasy tzv. regular season, nie play-off. Tam pridal v 84 zápasoch ďalších 41 gólov a 41 asistencií. V tejto sezóne už nastrieľal 21 gólov.







"Premýšľal som o tom už pred zápasom, aké by to bolo pekné prekonať 1000 bodov na domácom ľade. Som rád, že sa to podarilo. Je to významný moment pre mňa, fanúšikov aj celú našu organizáciu vo Washingtone," uviedol Alexander Ovečkin na webe NHL.



Štvorbodový Bäckström a jedenásť gólov vo Winnipegu



Po jeho prvom góle a tisícom bode šiel spoluhráč Justin Williams za rozhodcom, aby na chvíľu prerušil zápas a doprial "oslávencovi" obligátnu minútku na potlesk.



Ovečkin medzitým zaujal svoje miesto na striedačke, akoby sa nič nestalo. "Takáto chvíľa musí byť náležite ocenená. Dosiahnuť 1000 bodov pri takom počte zápasov je výnimočná vec. Klobúk dolu pre Ovim. Je to neuveriteľný hráč, na ktorého je radosť pozerať sa. V každom zápase, pri každom striedaní ide naplno. Je príkladom pre všetkých," vystrúhal poklonu Ovečkinovi jeho švédsky spoluhráč Nicklas Bäckström.



Práve tento šikovný center bol okrem Ovečkina hlavným strojcom trumfu Washingtonu, keď ku gólu pridal aj tri asistencie.



V stredajšom programe NHL si nezahral ani jeden slovenský hokejista. Hostia zo štyroch stretnutí zvíťazili dvakrát: Florida v New Yorku nad Islanders 2:1 a Montreal vo Winnipegu 7:4. "Vždy chceme, aby sme od úvodného striedania diktovali tempu a hrali rýchlo. Dnes sme to zvládli na jednotku," pochválil svojich hráčov tréner Montrealu Michel Therrien.



New York Islanders - Florida 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



11. Leddy (Cizikas, Clutterbuck) - 6. Yandle (McCann, Trocheck), 22. Demers (Marchessault, J. Jokinen)







Calgary - San Jose 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)



12. Frolík (Engelland, M. Tkachuk), 40. M. Tkachuk (Backlund, Hamilton), 58. Hamilton (Giordano, Backlund) - 10. Couture (Burns, Pavelski), 17. Burns (Bödker, M. Karlsson)







Washington - Pittsburgh 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)



1. Ovečkin (Nicklas Bäckström, Oshie), 29. Ovečkin (Carlson, Nicklas Bäckström), 45. Williams (Kuznecov, Orlov), 54. Nicklas Bäckström (Oshie, Carlson), 60. Eller (Nicklas Bäckström, Oshie) - 48. Malkin (Schultz, Kessel), 58. Hörnqvist (Crosby, Kessel)







Winnipeg - Montreal 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)



7. Scheifele (Stafford), 13. Perreault (Wheeler, Little), 26. Scheifele (Ehlers, Petan), 51. Little (Stafford) - 1. Danault (Radulov, Pacioretty), 5. Flynn (Andrighetto, Beaulieu), 15. Plekanec (Lehkonen), 21. Andrighetto (Flynn, Mitchell), 25. Danault, 45. Lehkonen (S. Weber, Byron), 50. Lehkonen (Beaulieu, S. Weber)