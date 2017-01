Video: Ovečkin hviezdil, Luongo prekonal Sawchuka

Štyri body delili Alexandra Ovečkina od tisíceho v Národnej hokejovej lige pred pondelňajším zápasom v Montreale, kde takmer aj pokoril blížiaci....

NEW YORK 10. januára (WebNoviny.sk) - Štyri body delili Alexandra Ovečkina od tisíceho v Národnej hokejovej lige pred pondelňajším zápasom v Montreale, kde takmer aj pokoril blížiaci sa míľnik. Gólom a dvoma asistenciami sa nielenže postaral o víťazstvo Washingtonu 4:1, ale svojím 544. presným zásahom sa vyrovnal legendárnemu strelcovi domácich Canadiens Mauriceovi Richardovi na 29. priečke historického rebríčka kanonierov.



Je po ňom pomenovaná trofej určená najlepšiemu strelcovi sezóny a Ovečkin ju získal posledné štyri roky, celkovo už šesťkrát. Tisíci bod môže 31-ročný krídelník ako 84. hokejista v dejinách ligy dosiahnuť najbližšie v stredajšom domácom zápase proti Pittsburghu. Po Sergejovi Fiodorovovi (1179), Alexandrovi Mogiľnom (1032) a Alexejovi Kovaľovovi (1029) sa stane v poradí štvrtým Rusom s takouto vizitkou.



Roberto Luongo z Floridy ozdobil 448. výhru svojej kariéry 28 úspešnými zákrokmi a čistým kontom na ľade New Jersey (3:0) a osamel na 5. priečke historického rebríčka brankárov v počte víťazstiev, keď o jedno prekonal Terryho Sawchuka. A 37-ročný Kanaďan možno ešte nepovedal posledné slovo: štvrtý Curtis Joseph má na konte len o šesť víťazných duelov viac. Na čele je Martin Brodeur (691) pred Patrickom Royom (551) a Edom Belfourom (484).



"Bol úžasný," komentoval Luongov 73. shutout kariéry tréner Panthers Tom Rowe. "Demonštruje to jeho dlhovekosť. Ide o neskutočného profesionála a všetci z toho máme radosť. Je to neuveriteľný míľnik." Hrdina večera podotkol: "Teraz najmä chcem, aby sme dosiahli nejaké víťazstvá, keďže naším cieľom je postup do play-off. Na to sa stopercentne sústredím. Ďalšie veci prídu na pretras, keď bude po všetkom. Ako kolektív máme spoločný zámer, a to hrať dobre každý večer a zbierať nejaké body."







Winnipeg v prvom zápase bez hviezdneho fínskeho nováčika Patrika Laineho, ktorý po zákroku Jaka McCaba z Buffala utrpel otras mozgu, zdolal Calgary 2:0. Dvadsiatimi ôsmimi zákrokmi a tretím čistým kontom v sezóne zažiaril brankár Connor Hellebuyck a víťazný gól dal už v 11. min Dustin Byfuglien.







New Jersey - Florida 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



17. R. Smith (J. Jokinen, Trocheck), 59. J. Jokinen, 60. Trocheck (Yandle)







Montreal - Washington 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



48. Plekanec (Byron, Lehkonen) - 12. Nicklas Bäckström (Ovečkin, Alzner), 49. Kuznecov (Ovečkin, J. Williams), 51. B. Connolly, 57. Ovečkin (Nicklas Bäckström, M. Johansson)







Winnipeg - Calgary 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



11. Byfuglien (Stafford, Ehlers), 44. Wheeler







Los Angeles - Dallas 1:3 po II. tretine (0:1, 1:2)



36. Shore (Pearson, Doughty) - 20. B. Ritchie (Korpikoski), 30. Seguin (Spezza, Hudler), 38. Oleksiak (Sharp, Faksa)