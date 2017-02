Video: Ostreľovač omylom vystrelil počas Hollandovho prejavu

PARÍŽ 28. februára (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezident Francois Hollande pricestoval do Villognonu pri príležitosti otvorenia nového úseku vysokorýchlostnej železničnej trate, uviedol miestny prefekt Pierre NGahane. Dvaja ľudia utrpeli v utorok ľahšie zranenia, keď policajný ostreľovač omylom vystrelil zo svojej zbrane počas prejavu francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda v meste Villognon ležiacom na západe Francúzska.



Na zázname incidentu vidno, ako Hollande po zaznení výstrelu nakrátko prerušil prejav a povedal: "Dúfam, že to nie je nič vážne". Keď sa ubezpečil, že je to skutočne tak, pokračoval po chvíli v príhovore.



Podľa spravodajskej televízie BBC ľahké zranenia utrpeli dvaja ľudia, z ktorých jeden má poranený členok a druhý bližšie nešpecifikovanú časť nohy.



Pre zranených, z ktorých jeden pracuje ako vrchný čašník miestneho hotela a druhý je zamestnancom železníc, nepredstavujú zranenia nijaké nebezpečenstvo. Prezident s nimi po skončení oficiálnej časti programu osobne hovoril, uviedol NGahane a dodal, že výstrel vyšiel náhodne zo zbrane jedného z elitných policajných ostreľovačov rozmiestnených na strechách okolitých budov.