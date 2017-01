Video: Oklahome nestačilo ani 49 bodov Westbrooka

NEW YORK 6. januára (WebNoviny.sk) - Ani 49 bodov Russella Westbrooka nestačilo basketbalistom Oklahomy na víťazstvo na palubovke Houstonu vo štvrtkovom zápase NBA. V strhujúcom závere Rockets zvíťazili nad Thunder 118:116, hoci poslednú štvrtinu začínali so 14-bodovým náskokom.



Ústrednou postavou duelu bol domáci rozohrávač James Harden, ktorému len dve doskočené lopty chýbali k štvrtému triple-double v sérii, napokon nazbieral 26 bodov, 12 asistencií a 8 doskokov. Práve Harden poslal v poslednej sekunde riadneho hracieho času za stavu 116:116 prihrávku pod kôš spoluhráčovi Nenemu, ktorého zastavil nedovolene Jerami Grant.



Tridsaťštyriročný brazílsky pivot sa vzápätí nemýlil z trestných hodov. "Mal som proti sebe dvoch brániacich hráčov a Neneho som videl voľného. Nezáleží na tom, či sú tri sekundy do konca poslednej štvrtiny alebo druhá minúta úvodnej, prihrávkou budem hľadať spoluhráčov. Oni to vedia, Nene bol na ňu pripravený," skonštatoval podľa AP Harden.







Sumáre:



Indiana - Brooklyn 121:109 (34:27, 25:25, 38:32, 24:25)



Najviac bodov: George 26, M. Turner 25 (15 doskokov), Teague 21 (15 asistencií) - T. Booker a Hamilton po 16



Detroit - Charlotte 115:114 (37:26, 21:22, 27:22, 30:44)



Najviac bodov: T. Harris 25, R. Jackson 22 (11 asistencií), Marcus Morris 20 (10 doskokov) - K. Walker 32, Marvin Williams 19, Hawes 18



Toronto - Utah 101:93 (18:27, 30:25, 23:21, 30:20)



Najviac bodov: Lowry 33, DeRozan 23, Valančiunas 18 (13 doskokov) - Mack 17, Hayward 16, Gobert 15 (16 doskokov)



Houston - Oklahoma City 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33)



Najviac bodov: Harden 26 (12 asistencií), E. Gordon 22 (5 trojok), Nene 18 - Westbrook 49 (8 trojok), Oladipo 17, Kanter 15 (13 doskokov)



New Orleans - Atlanta 94:99 (28:23, 19:19, 25:33, 22:24)



Najviac bodov: A. Davis 20 (19 doskokov), Jrue Holiday 18, Hield 15 - Schröder 23, P. Millsap 17 (10 doskokov), T. Hardaway ml. 14



Dallas - Phoenix 95:102 (22:19, 23:22, 27:29, 23:32)



Najviac bodov: Deron Williams 20, H. Barnes 19, Seth Curry 16 - Bledsoe 26, D. Booker 22, Knight 17



Denver - San Antonio 99:127 (33:29, 20:29, 24:32, 22:37)



Najviac bodov: Jokič 19 (11 doskokov), Gallinari 15, Arthur 13 - Aldridge 28, K. Leonard 24, T. Parker 21



Portland - Los Angeles Lakers 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25)



Najviac bodov: McCollum 27, Lillard 21 (10 asistencií), E. Turner 20 - Russell 22, Clarkson 21, Randle 17