Video: Oklahoma opäť víťazne, Westbrook s 29. triple-double

NEW YORK 27. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Oklahomy dosiahli v NBA tretie víťazstvo v sérii a už tradične zaň vďačia predovšetkým Russellovi Westbrookovi. Dvadsaťosemročný rozohrávač dosiahol v nedeľňajšom zápase proti New Orleans (118:110) svoje už dvadsiate deviate triple-double v ročníku, tentoraz pozostávajúce zo 41 bodov, 11 doskokov a 11 asistencií.



V kariére hviezdy Thunder bolo v poradí šesťdesiate šieste. "Vôbec ma to neprekvapuje, nezaskočí ma ničím, čo spraví. Russell v prvom rade bude vždy robiť to, čo je najlepšie pre mužstvo. Popri Kevinovi Durantovi to v minulých rokoch zrejme nebola nevyhnutne jeho úloha či zodpovednosť, ktorá teraz leží najmä na jeho pleciach," skonštatoval tréner Billy Donovan. .



Pelicans od angažovania DeMarcusa Cousinsa zo Sacramenta ešte nezvíťazili, napriek solídnym vystúpeniam svojej posily prehrali tretí raz po sebe. "Stále spoznávame jeden druhého," podotkol v nedeľu autor 31 bodov a 10 doskokov.







Sumáre:



Los Angeles Lakers - San Antonio 98:119 (20:36, 21:25, 29:35, 28:23)



Najviac bodov: Ingram 22, Clarkson 19, Russell 18 - K. Leonard 25, Aldridge 16, P. Gasol 15



Milwaukee - Phoenix 100:96 (21:23, 21:24, 35:26, 23:23)



Najviac bodov: Antetokunmpo 28, Beasley 17, Brogdon 15 - Warren 23, A. Williams 17 (15 doskokov), D. Booker 15



Denver - Memphis 98:105 (19:22, 28:28, 21:18, 30:37)



Najviac bodov: Gallinari 24, G. Harris 19, W. Chandler 14 - Conley 31 (5 trojok), M. Gasol 23, Z. Randolph 20 (11 doskokov)



Washington - Utah 92:102 (24:24, 15:25, 21:24, 32:29)



Najviac bodov: Wall 23 (11 asistencií), Beal 22, Bogdanovič 15 - Hayward 30, George Hill 21, Gobert 15 (20 doskokov)



Detroit - Boston 98:104 (23:27, 27:27, 24:25, 24:25)



Najviac bodov: Caldwell-Pope 18, Drummond (15 doskokov) a R. Jackson po 17 - I. Thomas 33 (5 trojok), Crowder (11 doskokov) a Smart po 14



Toronto - Portland 112:106 (25:28, 28:24, 29:28, 30:26)



Najviac bodov: DeRozan 33, Ibaka 18 (10 doskokov), Valančiunas 15 - Lillard 28, Harkless 18, McCollum 17



Oklahoma City - New Orleans 118:110 (32:35, 27:24, 28:25, 31:26)



Najviac bodov: Westbrook 41 (11 doskokov, 11 asistencií), Kanter 20, Adams (10 doskokov) a Abrines po 13 - A. Davis 38, Cousins 31 (10 doskokov), Moore 10



Los Angeles Clippers - Charlotte 124:121 po predĺžení (32:24, 27:27, 25:29, 29:33 - 11:8)



Najviac bodov: Griffin 43 (10 doskokov), Redick 22, D. Jordan 20 (19 doskokov) - K. Walker 34 (6 trojok), Batum 31 (8 trojok), Lamb 19