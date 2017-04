Video: Obe bratislavské generálky klasík v prospech Veľkých Karlovíc

K-K Metal mala outsiderskú stávkovú kvótu

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Do moravských Veľkých Karlovíc pri Vsetíne a hraničnom prechode Makov putujú obe nedeľňajšie bratislavské generálky slovenských klasických dostihov - Jarnej ceny kobýl a Veľkej jarnej ceny, ktoré sa zhodne uskutočnia 14. mája. Najprv sa radoval kouč Radek Holčák z centrály Sihla a potom jeho otec František Holčák - "náčelník" základne Valencio.V rámci 3. mítingu sezóny 2017 sa v petržalskom Starom háji na Cene BKIS - 29. Cene trojročných kobýl (rovina, I. kat., 1700 m, pre 3-ročné kobyly, celková dotácia 7000 eur) za 1:49,21 min po boji o 0,75 dĺžky presadila belka Dajuka.Reprezentantka stajne K-K Metal mala outsiderskú stávkovú kvótu 16,8 medzi deviatimi aktérkami, v sedle bol domáci džokej Róbert Šara.Druhá docválala ďalšia česká hostka Celeste (dž. Martin Laube, 5,2) a jednu dĺžku za ňou tretia bola slovenská málo tipovaná Astorka (dž. Martin Srnec, 18,8). Domáca favoritka Hayluck (dž. Jaroslav Línek, 2,8) sa nedostala nad siedme miesto.

Štart Koňa roka 2014

Veľká cena primátora Bratislavy - 31. Cena trojročných žrebcov (rovina, I. kat., 1700 m, pre 3-ročné žrebce, celková dotácia 7000 eur) sa v čase 1:50,88 min po tuhom boji o krk stala korisťou ryšiaka s francúzskym pôvodom Irwin Forge (maj. Utrin, dž. Martin Laube, 2,8).Stupne doplnili domáci Connor (dž. Ingrid Janáčková-Koplíková, 7,6) a takmer míľu vedúci víťazov karlovický sparing King´s Shilling (dž. Róbert Šara, 10,2). Mierne preferovaný slovenský True Champ (jazd. Michal Dem, 2,6) skončil piaty z desiatich.Najväčším sprievodným magnetom turfovej akcie pri Dunaji bol štart Koňa roka 2014 Kilworda z Autoopravovne Petra Strniska. Zverenec Mariana Daniša zo záhorskej Lakšárskej Novej Vsi sa predstavil prvý raz od 28. septembra 2014.Pod vedením džokeja Zdenka Šmidu začal 6-ročný hnedák s írskym pôvodom primerane striedmo na úrovni IV. kat.: absolvoval Cenu Zoologickej záhrady (rovina, 2000 m, pre 4-ročné a staršie kone, celková dotácia 2000 eur) a docválal o 3 dĺžky tretí. Kilword teraz má štatistiku 11 vystúpení, 8 prvenstiev, zárobok 50 884 eur.Najbližšie turfové podujatie v SR bude v nedeľu 7. mája od 14.00 h v Šuranoch. Do metropoly sa dostihový ruch vráti v nedeľu 14. mája (tiež od 14.00 h), uskutočnia sa spomenuté jarné klasiky.I. Hendikep Dunaja* rovina, IV. kat., hdcp, 1200 m, pre 3-ročné a staršie kone, celková dotácia 2600 eur1. Sotschi (maj. Im-Ex, tr. Pavel Kalaš – SR, jazd. Michal Demo, stávková kvóta 1,7), 2. Appalosa, 3. Fantastic LadyII. Cena Bratislavských novín* rovina, II. kat., hdcp, 1400 m, pre 4-ročné a staršie kone, celková dotácia 3600 eur1. Sirius (maj. Euroframe-Váňová, tr. Zdeněk Seménka – ČR, dž. Zdenko Šmida, 1,8), 2. Muffin Princess, 3. Pen Bal CragIII. Cena Galérie mesta Bratislava* rovina, V. kat., hdcp, 1600 m, pre 3-ročné a staršie kone, celková dotácia 1400 eur1. Bumblebee (maj. FeD, tr. Jozef Chodúr – SR, dž. Martin Laube, 2,7), 2. Melody Maker, 3. DenimIV. Cena BKIS – 29. Cena trojročných kobýl* rovina, I. kat., 1700 m, pre 3-ročné kobyly, celková dotácia 7000 eur1. Dajuka (maj. K-K Metal, tr. Radek Holčák – ČR, dž. Róbert Šara, 16,8), 2. Celeste (dž. Martin Laube, 5,2) ČR, 3. Astorka (dž. Martin Srnec, 18,8) SR, 4. Mooreen, 5. Lightblack, 6. Rabbit Van Winkle, 7. Hayluck, 8. Fifinka, 9. Sea Of LightsČas: 1:49,21 minVýrok rozhodcov: boj 0,75 dĺžky – 1 – 0,75 – 1,25 – 0,5 – 1,75 – krk – 19V. Cena informačného magazínu Bratislava in.ba* rovina, III. kat., 1700 m, pre 4-ročné a staršie kone, celková dotácia 2600 eur1. Timal La (maj. CRB Racing, tr. Michal Ročák – SR, dž. Martin Srnec, 7,0), 2. Valmont Ohne, 3. LilfastVI. Veľká cena primátora Bratislavy – 31. Cena trojročných žrebcov* rovina, I. kat., 1700 m, pre 3-ročné žrebce, celková dotácia 7000 eur1. Irwin Forge (maj. Utrin, tr. František Holčák – ČR, dž. Martin Laube, 2,8), 2. Connor (dž. Ingrid Janáčková-Koplíková, 7,6) SR, 3. King´s Shilling (dž. Róbert Šara, 10,2) ČR, 4. Unique Pilot, 5. True Champ, 6. Doremi Lafu, 7. Mukab, 8. Monte Gelato, 9. Gentleman Jack, 10. Donbass Star, v časovom limite nevstúpili do boxov: Killwort a OroblancoČas: 1:50,88 minVýrok rozhodcov: tuhý boj krk – 3,25 dĺžky – 0,75 – 2,25 – 3 – 1,25 – 3,5 -2,25 – 16VII. Cena Zoologickej záhrady Bratislava* rovina, IV. kat., 2000 m, pre 4-ročné a staršie kone, celková dotácia 2000 eur1. Oriental Sky (maj. stajňa Patrik, tr. a dž. Jaroslav Línek – SR, 1,6), 2. Tirak, 3. KilwordVIII. Cena projektu Bratislavské mestské dni* rovina, IV. kat., 2000 m, pre 3-ročné kone, celková dotácia 2000 eur1. Winterberg (maj. MPL Racing, tr. Jaroslav Hanáček – SR, dž. Jiří Palík, 12,9), 2. Bolthory, 3. Tanata