Video: O titul zabojuje Kanada a USA, o bronz Rusko a Švédi

MONTREAL / TORONTO 5. januára (WebNoviny.sk) - Zámorské tímy USA a Kanada si zahrajú o titul na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov v Montreale a Toronte. V semifinálových zápasoch Američania zdolali Rusov 4:3 po samostatných nájazdoch a Kanaďania Švédov 5:2.



Americkým hrdinom v nájazdoch proti Rusom sa stal Troy Terry, ktorý všetky svoje tri pokusy na Iľju Samsonova premenil na góly. Takýto nájazdový hetrik sa naposledy predtým podaril v roku 2007 Jonathanovi Toewsovi v semifinálovom súboji Kanada - USA (2:1). "Má skvelé ruky. Ukázal to aj dnes večer," pochválil Terryho jeho spoluhráč z obrany Charlie McAvoy. "Nikdy som nebol súčasťou takejto partie. Je neuveriteľné až šialené, že sme zvíťazili a zahráme si o zlato," nadchýnal sa najlepší strelec Američanov Clayton Keller.



Tím USA nikdy predtým nezdolal súpera z Ruska v súboji play-off na MS do 20 rokov. Rusi prevýšili Američanov vo štvrťfinále v roku 2014 (5:3), vo štvrťfinále 2015 (3:2) a tiež v semifinále 2016 (2:1). "Veľmi nás mrzí, ako to nakoniec dopadlo. Prehrať v nájazdoch je mrzuté. Dali sme do toho všetko, ani maximálna snaha nestačila. Sme smutní, ale ďakujem všetkým spoluhráčom za obrovskú snahu," uviedol ruský obranca Michail Sergačov na webe worldjunior2017.com.







Švédi strelili domácim Kanaďanom v prvej tretine v rozpätí dvoch minút dva góly, jeden dokonca v oslabení, ale to bolo v druhom semifinále z ich strany v útoku všetko. Ešte v 19. min vyrovnal na 2:2 Anthony Cirelli a v zostávajúcom priebehu dva góly Juliena Gauthiera a jeden zásah kapitána Dylana Stromeho definitívne poslali "javorové listy" do finále. Kanaďania v histórii svetových šampionátov do 20 rokov získali už 29 medailí, z toho 16 zlatých. Zatiaľ naposledy sa z najcennejších kovov tešili pred dvoma rokmi rovnako v domácom prostredí, keď vo finále v Toronte zdolali Rusov 5:4. Slováci boli vtedy bronzoví.



"Mali sme herný plán, ktorý sme aj naplnili. Dôrazný forčeking, tvrdá hra do tela a nedovoliť hokejovo šikovným hráčom súpera veľa pohybu," uviedol kanadský útočník Anthony Cirelli na webe podujatia. "Hrali sme tvrdšie a urobili zopár vecí inak ako predtým. Zabrala aj naša tímová chémia," doplnil názor dvojgólový Julien Gauthier. Švédsky tréner Tomas Montén podotkol, že po dobrom úvode jeho zverencom chýbal k pohode ešte jeden dosiahnutý gól. "Mali sme niekoľko šancí na to, aby sme strelili aj tretí gól. Nepodarilo sa a postupom času naša rýchlosť nestačila na súperov forčeking," uviedol Montén.



Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - semifinále /Montreal/:



USA - Rusko 4:3 po sam. nájazdoch (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 20. a 37. White, 31. Kunin, rozhod. nájazd Terry - 12. Kaprizov, 22. a 47. Gurianov



Vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0







Švédsko - Kanada 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)



Góly: 7. Eriksson Ek, 9. Grundström - 8. Stephens, 19. Cirelli, 33. a 50. Gauthier, 48. D. Strome



Vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0







Ďalší program turnaja - hrá sa v Montreale:



piatok 5. januára



o 3. miesto: Rusko - Švédsko (15.30 h miestneho času/21.30 h SEČ)



finále: Kanada - USA (20.00 h miestneho času/2.00 h SEČ už v piatok ráno)