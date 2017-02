Video: Nový Ronaldo rozhodol o triumfe Juventusu v Porte

Stará dáma v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na trávniku FC Porto udrela v záverečnej dvadsaťminútovke zásluhou striedajúcich hráčov.....

PORTO 23. februára (WebNoviny.sk) - Stará dáma v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na trávniku FC Porto udrela v záverečnej dvadsaťminútovke zásluhou striedajúcich hráčov. Hráči talianskeho klubu Juventus Turín zvíťazili v stredajšom prvom stretnutí osemfinále futbalovej Ligy majstrov na pôde FC Porto 2:0. Meranie síl na Estádio do Dragao s nálepkou "súboj brankárskych legiend", ktorí nastúpili so súčtom 263 štartov v LM, výrazne ovplyvnila červená pre brazílskeho ľavého obrancu hostiteľov Alexa Tellesa už v 27. min. Vykartoval sa za necelé dve minúty.



"Museli sme byť opatrní. V Porte sme získali pekný výsledok, ale ešte nie je rozhodnuté. Treba zvládnuť aj zápas doma, aby sme sa kvalifikovali ďalej," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) obranca "Bianconeri" Stephan Lichtsteiner. .



"Stará dáma" udrela v záverečnej dvadsaťminútovke zásluhou striedajúcich hráčov. V 72. min otvoril skóre Chorvát Marko Pjaca: pohotovo sa zorientoval v šestnástke, keď sa k nemu odrazila lopta. V 74. min sa pridal brazílsky krajný obranca Dani Alves po šikovnom spracovaní centra k vzdialenejšej žrdi od krajana Alexa Sandra. Oba góly padli v rozpätí 141 sekúnd.



"V prvom polčase sme si mohli počínať lepšie, ale Porto dobre bránilo. Je to mužstvo, ktoré je zvyknuté hrať na takejto úrovni. Po prestávke sme v rýchlom slede dvakrát udreli a súper už bol príliš unavený, aby sa zmohol na odpoveď. Tréner Allegri nám prízvukoval, aby sme zostali pokojní a čakali na správny okamih, ktorý určite príde. Myslím si, že naše víťazstvo je úplne zaslúžené. Protivník dobre bránil aj v početnom oslabení, nebolo ľahké nájsť okienka v jeho obrane," skonštatoval bosniansky stredopoliar Juventusu Miralem Pjanič.



Porto doma prehralo po 19 zápasoch



Kormidelník Turínčanov Massimiliano Allegri po zápase pochválil strelca víťazného gólu Marka Pjacu. "V nedávnom období konečne pochopil, čo všetko obnáša pôsobenie v talianskom klube. Zmenil svoj postoj. Má výbornú techniku, rýchlosť aj talent. Stále je mladý, musíme s ním mať trpezlivosť," vyhlásil 49-ročný rodák z Livorna



Allegri hneď zhodnotil aj dianie na trávniku: "Mužstvo ukázalo správny charakter. Na začiatku zápasu sme asi päť minút boli pod tlakom, ale inak sme kontrolovali hru, či už v rovnovážnom stave alebo po vylúčení portského hráča. Chlapci boli trpezliví, presne ako som to od nich žiadal, a získali dôležitý triumf. Mohli sme pridať aj gól na 3:0, ale nevadí."







Dvadsaťjedenročnému Chorvátovi nedávno zložil poklonu aj stopér "Juve" Giorgio Chiellini, keď povedal, že počas tréningov má pocit, akoby sledoval nového Cristiana Ronalda. "Keď sme ho prvýkrát videli hrať, strácali sme reč. Má postavu ragbistu, ale s loptou je ako Cristiano Ronaldo. Raz bude svetovým hráčom," povedal skúsený stopér pre Jutarnji list.



"Mám veľkú radosť z môjho gólu, ale predovšetkým z víťazstva. K odvete musíme pristúpiť veľmi zodpovedne, pretože nikdy neviete, čo sa vo futbale stane. Samozrejme, chcel by som hrávať viac, no viem, že sa musím neustále zlepšovať," skonštatoval Marko Pjaca.



Porto doma prehralo po 19 zápasoch bez trpkosti. Juventus aspoň raz skóroval v ostatných 23 súbojoch. "Portskí draci" neukoristili premiérový triumf v súbojoch s turínskou "starou dámou". Mužstvá sa doteraz na európskej pohárovej scéne stretli dovedna štyrikrát. Juventus triumfoval trikrát vrátane finále Pohára víťazov pohárov v roku 1984, jedno meranie síl sa skončilo remízou.



Telles sa kajal za vylúčenie



Červená karta pre domáceho Alexa Tellesa bola najrýchlejšou v tohtosezónnej edícii európskeho pohára číslo jeden. "Rozhodca v Lige majstrov by mal podobné veci posudzovať inak. Aj takéto situácie nám však pomáhajú tímovo rásť. Bude ťažké vybojovať postup, ale ešte nie je o ničom rozhodnuté," vyhlásil kormidelník Porta Nuno Espírito Santo.



"Nikto nepochopí, čo momentálne prežívam. Vo futbale sa niekedy musíte rozhodnúť v tisícine sekundy. Nie vždy je to dobré rozhodnutie. Ospravedlňujem sa všetkým fanúšikom za moje vylúčenie a dúfam, že nás budú naďalej podporovať," napísal hriešnik Alex Telles na instagrame.



"Tímu ako Juventus je ťažké čeliť s jedenástimi hráčmi, nie ešte v oslabení. Po červenej karte sme museli zmeniť náš herný štýl, neustále sme behali, behali a bojovali. Žiaľ, nestačilo to a inkasovali sme dva góly," vyhlásil pre portál ojogo.pt španielsky gólman domáceho tímu Iker Casillas.