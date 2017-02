Video: Nováčik NHL pokoril milovaný Montreal, rozplakal otca

MONTREAL 24. februára (WebNoviny.sk) - Nezabudnuteľný večer vo svojej kratučkej hokejovej kariére zažil nováčik NHL Anthony Beauvillier.



V šiestej minúte štvrtkového zápasu v Montreale otvoril skóre stretnutia, ktoré jeho tím New York Islanders napokon vyhral 3:0. Devätnásťročný krídelník pochádzajúci z neďalekého Sorel-Tracy sa presadil proti mužstvu, na ktorom vyrastal, a v hľadisku mu teraz drukovali príbuzní. .



"Toto je ten ľad, o ktorom snívate, keď žijete v Montreale," podotkol ľavý krídelník, ktorý dosiahol šiesty gól v kariére. Jeho otcovi, sediacemu so šiltovkou Islanders na hlave a synovým dresom v rukách, sa po presnom zásahu kotúľali po lícach slzy. "Ešte nikdy som nebol taký šťastný, že Canadiens neskórovali počas mojej prítomnosti v Bell Centre," glosoval jeden z hrdinov večera.



Beauvillier víťazným gólom a Thomas Greiss 24 zákrokmi a čistým kontom pokazili jubilejný tisíci odkoučovaný zápas nového kouča Montrealu Clauda Juliena v NHL. "Viem si predstaviť, koľko asi hostí mal v publiku. Pamätám si na môj prvý zápas v rodisku - neviete sa dočkať priateľov, rodiny. Užil si to a bolo skvelé, že sa dočkal takejto odmeny," komentoval kapitán John Tavares na webe nhl.com.