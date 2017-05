Video: Nórsko na svetovom šampionáte tesne zdolalo Francúzsko

MS v hokeji 2017: B-skupina





Paríž





Nórsko - Francúzsko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

PARÍŽ 6. mája (WebNoviny.sk) - V poslednom sobotňajšom dueli parížskej B-skupiny na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji zdolali Nóri domácich Francúzov 3:2.Ako prví sa presadili severania, keď v 26. min zafungovala spolupráca bratov Olimbovcov a mladší Ken André otvoril nórsky gólový účet na šampionáte. O štyri minúty to bolo už dva nula v neprospech organizátorskej krajiny, keď sa v presilovke presadil skúsený Patrick Thoresen. Francúzi do konca druhej tretiny ešte znížili nepriaznivý stav vďaka presnému zásahu Stéphaneho da Costu..Päťdesiata minúta priniesla dve zmeny skóre najprv Thoresen zvýšil na 3:1, no o 10 sekúnd znížil druhým gólom v zápase Stéphane da Costa. Ten mal v záverečnej hre bez brankára na hokejke hetrik, Larsa Haugena však neprekonal, a tak si Nóri pripísali do tabuľky B-skupiny prvé tri body.26. K. A. Olimb (M. Olimb, Thoresen), 30. Thoresen (M. Olimb, K. A. Olimb), 50. Thoresen - 39. S. da Costa (Fleury), 50. S. da Costa (Auvitu)5:6 na 2 min., 1:0, 0:0, Piechaczek (Nem.), Wehrli (Švaj,) - Lhotský (ČR), Suominen (Fín.)