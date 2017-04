Video: Nitra zvrátila nepriaznivý vývoj v Banskej Bystrici, stav finálovej série je vyrovnaný

Hokejisti Nitry uspeli v nedeľňajšom druhom finálovom zápase play-off slovenskej Tipsport ligy 20162017 na banskobystrickom ľade tesne....

BANSKÁ BYSTRICA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nitry uspeli v nedeľňajšom druhom finálovom zápase play-off slovenskej Tipsport ligy 2016/2017 na banskobystrickom ľade tesne 4:3 a stav série s HC ´05 iClinic Banská Bystrica, hranej na štyri víťazstvá, vyrovnali na 1:1.



Hrdinom duelu sa stal Marek Tvrdoň, ktorý v 58. min rozhodol o triumfe úradujúceho majstra spod Zobora. V sobotňajšom úvodnom súboji Nitrania podľahli pod Urpínom presvedčivo 1:4..





Nedeľňajší zápas začali lepšie hostia a 8. min poslal mužstvo Nitry do vedenia obranca Matúš Rais. Hráči Banskej Bystrice, ktorí by chceli vybojovať premiérový majstrovský titul, však kontrovali hneď dvakrát: najskôr vyrovnal kanadský útočník Brock Higgs a potom sa presadil aj Dávid Buc. Do kabín na prvú prestávku sa však odchádzalo za nerozhodného stavu - postaral sa o to v 20. min ďalší kanadský zakončovateľ, ale v nitrianskom drese Judd Blackwater.



Keď v 23. min skóroval český útočník Banskej Bystrice Petr Kafka, zdalo sa, že by sa pre domácich mohol opakovať víťazný scenár zo sobotňajšieho prvého finálového duelu. Nestalo sa tak, pretože hostia v tretej tretine dokázali otočiť nepriaznivý stav. V 46. min vyrovnal obranca Karol Korím a 128 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o víťazstve Nitry spomenutý Marek Tvrdoň.



Ďalšie dva finálové duely Tipsport ligy sa uskutočnia na nitrianskom ľade, a to v stredu 19. 4. a o deň neskôr vo štvrtok 20. apríla, vždy so začiatkom o 18.00 h.



Tipsport liga 2016/2017







15. Higgs (T. Surový, Kubka), 18. D. Buc (Maione), 23. Kafka (M. Rosandič) - 8. Rais (Mezei), 20. Blackwater (Ordzovenský), 46. Korím, 58. M. Tvrdoň (Kutálek)



7:5 na 2 min, navyše: 32. M. Versteeg (Nitra) DKZ za nešportové správanie, 0:1, 0:0, Hradil, Mrkva - Gebauer, Lederer (všetci ČR), 2841 divákov



Zostavy:



Bacashihua (21. Lawson) - Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, I. Ďatelinka, M. Rosandič - D. Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, T. Zigo, Belluš - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, Bortňák, Matoušek



Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Korím, Pupák - Blackwater, Marek Slovák, Macík - Kutálek, Krištof, M. Tvrdoň - F. Bajtek, Timotej Šille, J. Šiška - J. Štefanka, L. Paukovček, Piačka