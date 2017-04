Video: Neymar strelil jubilejný 100. gól za FC Barcelona. Je to šelma, povedal Luis Enrique

Brazílsky futbalista Neymar dosiahol v nedeľňajšom dueli 29. kola najvyššej španielskej súťaže na trávniku Granady jubilejný 100. presný zásah....

GRANADA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Brazílsky futbalista Neymar dosiahol v nedeľňajšom dueli 29. kola najvyššej španielskej súťaže na trávniku Granady jubilejný 100. presný zásah vo farbách FC Barcelona.





Dvadsaťpäťročný útočník sa zapísal do streleckej listiny v nadstavenom čase druhého polčasu, keď spečatil triumf hostí na 4:1. "Blaugranas" sú v tabuľke La Ligy na 2. mieste s dvojbodovým mankom na Real Madrid, ktorý má zápas k dobru. "Som veľmi šťastný, že som strelil môj 100. gól za Barcelonu, ale ešte viac ma teší, že sme zvíťazili," vyhlásil Neymar pre oficiálny web barcelonského klubu..





Dodal, že spomedzi stovky presných zásahov si nevie vybrať jeden, ktorý si cení najviac. "Každý gól, ktorý dosiahnem, je svojím spôsobom dôležitý a to je dôvod, prečo nedokážem určiť ten najdôležitejší," doplnil olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016. "Takéto čísla môže dosiahnuť len šelma ako je on," skomentoval Neymarov jubilejný zásah kouč FC Barcelona Luis Enrique.