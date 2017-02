Video: Nestarnúci Hossa strelil dvadsiaty gól v sezóne

Slovenský útočník Marián Hossa prispel gólom k víťazstvu Chicaga na ľade Winnipegu v piatkovom zápase Národnej hokejovej ligy. Hossa....

WINNIPEG 11. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Marián Hossa prispel gólom k víťazstvu Chicaga na ľade Winnipegu v piatkovom zápase Národnej hokejovej ligy.



Hossa 1:51 min pred koncom tretej tretiny definitívne zmaril snahu domáceho tímu na prípadné vyrovnanie, keď gólom do prázdnej bránky zvýšil náskok hostí na 4:1. Bol to dvadsiaty presný zásah 38-ročného krídelníka v tejto sezóne, v ktorej je zatiaľ najlepším strelcom Blackhawks. .



Marián Hossa, ktorý hráva v NHlL pravidelne od sezóny 1997/1998, sa po pätnásty raz v kariére dostal na hranicu 20 dosiahnutých gólov v jednom súťažnom ročníku. Rekordnou sezónou bola pre Hossu tá z rokov 2002 a 2003, keď v drese Ottawy nastrieľal 45 gólov. Chicago aktuálne natiahlo sériu víťazstiev na štyri a v tabuľke Západnej konferencie patrí "čiernym jastrabom" druhá pozícia. Naopak, Winnipeg prehral doma po štvrtý raz v rade. Hossa si okrem gólu pripísal aj plusový bod, rovnako ako jeho krajan a spoluhráč Richard Pánik.



"Naposledy predtým sme proti Winnipegu tiež viedli pred treťou tretinou o gól. Vtedy sme to nedotiahli do víťazstva, teraz áno," skonštatoval Patrick Kane. Gól zo 16. min prvej tretiny bol 269. v jeho kariére v NHL a dostal sa ním na čelo najlepších v USA narodených strelcov v drese Chicaga pred Tonyho Amonteho.



Uspel aj najlepší tím Západnej konferencie Minnesota. Wild si na domácom ľade poradili s hráčmi Tampa Bay Lightning 2:1 po samostatných nájazdoch. Jediným úspešným strelcom nájazdovej lotérie bol fínsky center Mikko Koivu. Brankár Minnesoty Devan Dubnyk zaokrúhlil počet víťazstiev v tejto sezóne na tridsať. V tomto smere je lídrom NHL, v priemere inkasovaných gólov (1,96) a úspešných zásahov (93,4%) je na druhom mieste.



"Najdôležitejšou štatistikou sú víťazstvá nášho tímu. Je však príjemné mať takéto čísla. V šatni si to všetci užívame, že sa nám tak darí. Je to zábava," povedal 30-ročný rodák z kanadskej Reginy Dubnyk.



: 22. Little (Enström, Laine), 59. Lowry (Armia, Trouba) - 16. P. Kane (Panarin, Anisimov), 33. Anisimov (Panarin, P. Kane), 58. Keith (Schmaltz), 59. MARIÁN HOSSA (Hjalmarsson), 60. Panarin (Keith)



Marián Hossa odohral 17:57 min, 3 strely, 1 gól, 1 pluska, Richard Pánik (obaja Chicago) odohral 14:34 min, 1 strela, 1 pluska, 2 "hity"











: 35. Niederreiter (Mikael Granlund, Pominville), rozhodujúci nájazd Koivu - 38. Point (Garrison, Killorn)