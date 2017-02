Video: Neapolu vyšla generálka, Hamšík myslí na Real Madrid

NEAPOL 11. februára (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol triumfoval v piatkovom súboji 24. kola tamojšej najvyššej súťaže nad FC Janov 2:0 a v skvelej nálade pocestuje na stredajší duel osemfinále Ligy majstrov do Madridu proti Realu.



"Partenopei" v ostatných 13 súťažných vystúpeniach zvíťazili až 11-krát. Výhru nad Janovčanmi presnými zásahmi zariadili Poliak Piotr Zieliňski a Emanuele Giaccherini, obaja sa presadili až po zmene strán. Zaujímavé je, že o prvého menovaného sa zaujíma práve madridský veľkoklub..



"Aj v prvom polčase sme mali prevahu, no proti dobre brániacemu Janovu sa nám veľmi nedarilo. Po zmene sa to zmenilo. Dali sme dva góly a zaslúžene sme získali tri body," vyhlásil slovenský kapitán SSC Marek Hamšík, ktorého tréner Maurizio Sarri v 75. min stiahol z trávnika.



Dvadsaťdeväťročný Banskobystričan už naplno myslí na prestížny duel európskeho pohára číslo jeden na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua. "Nastúpime proti jednému z najlepších tímov na svete. Čísla v počte víťazných trofejí hovoria jasnou rečou. Veľmi sa tešíme na duel Ligy majstrov. Budeme hrať svoju hru a chceme potešiť našich skvelých fanúšikov," doplnil Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.



50. Zielinski, 68. Giaccherini



Marek Hamšík (Neapol) hral do 75. min.







Tabuľka:



1. Juventus 23 19 0 4 47:16 57



2. Neapol 24 15 6 3 57:26 51



3. AS Rím 23 16 2 5 48:21 50



4. Lazio Rím 23 13 4 6 41:27 43



5. Inter Miláno 23 13 3 7 37:24 42



6. Atalanta 23 13 3 7 36:25 42



7. AC Miláno 23 12 4 7 33:27 40



8. Fiorentina 23 10 7 6 38:33 37



9. FC Turín 23 8 8 7 40:33 32



10. Sampdoria 23 8 6 9 26:29 30



11. Udinese 23 8 5 10 27:29 29



12. Chievo Verona 23 8 5 10 22:30 29



13. Sassuolo 23 8 3 12 32:37 27



14. Bologna 23 7 6 10 22:34 27



15. Cagliari 23 8 3 12 32:48 27



16. FC Janov 24 6 7 11 27:35 25



17. Empoli 23 5 7 11 14:31 22



18. Palermo 23 3 5 15 19:42 14



19. Crotone 23 3 4 16 20:40 13



20. Pescara 23 1 6 16 19:50 9