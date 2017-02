Video: Neapol si pochutil v Bologni, Hamšík korenil hetrikom

RÍM 4. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík prispel hetrikom k víťazstvu Neapola na pôde Bologne 7:1 v sobotňajšom stretnutí 23. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A.



Rodák z Banskej Bystrice v 4. min hlavičkou do brankárovho protipohybu otvoril skóre duelu. Druhý gól neapolského kapitána padol v 70. min, keď zužitkoval Mertensovu prihrávku a zakončil do pravého horného rohu bránky. .



Tretí presný zásah pridal o štyri minúty neskôr, keď spoza šestnástky tvrdou strelou trafil pod brvno na rovnaké miesto ako pri svojom druhom góle. Hetrik v tíme hostí zaznamenal aj Dries Mertens. Neapol sa dostal na priebežné druhé miesto tabuľky, Bologna je trinásta.



Výsledok jediného sobotňajšieho zápasu 23. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A:



Bologna - Neapol 1:7 (1:4)



Góly: 36. Torosidis - 4., 70. a 74. HAMŠÍK, 33, 43. a 90. Mertens, 6. Insigne, ČK: 32. Masina - 26. Callejón



Marek Hamšík (Neapol) odohral celý zápas.







Tabuľka:



1. Juventus 21 17 0 4 44:16 51



2. Neapol 23 14 6 3 55:26 48



3. AS Rím 22 15 2 5 44:21 47



4. Inter Miláno 22 13 3 6 37:23 42



5. Lazio Rím 22 12 4 6 35:25 40



6. Atalanta 22 12 3 7 34:25 39



7. Fiorentina 22 10 7 5 38:29 37



8. AC Miláno 21 11 4 6 32:26 37



9. FC Turín 22 8 7 7 39:32 31



10. Udinese 22 8 4 10 27:29 28



11. Chievo Verona 22 8 4 10 22:30 28



12. Sampdoria 22 7 6 9 25:29 27



13. Bologna 22 7 6 9 22:33 27



14. Cagliari 21 8 3 11 32:46 27



15. FC Janov 22 6 7 9 27:32 25



16. Sassuolo 22 7 3 12 31:37 24



17. Empoli 22 5 6 11 13:30 21



18. Crotone 21 3 4 14 20:37 13



19. Palermo 22 2 5 15 18:42 11



20. Pescara 22 1 6 15 17:44 9