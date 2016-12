Video: Neapol remizoval vo Fiorentine, vlci otočili zápas

Vo štvrtok sa v talianskej Serie A hralo šesť zápasov 18. kola, najviac gólov padlo v Cagliari, kde domáci futbalisti zdolali Sassuolo. Futbalisti....

RÍM 23. decembra (WebNoviny.sk) - Vo štvrtok sa v talianskej Serie A hralo šesť zápasov 18. kola, najviac gólov padlo v Cagliari, kde domáci futbalisti zdolali Sassuolo. Futbalisti SSC Neapol remizovali v zápase 18. kola Serie A na pôde Fiorentiny 3:3. Marek Hamšík odohral v drese partenopei celý duel. Plnú porciu minút mal na konte aj Milan Škriniar, ktorého Sampdoria odohrala bezgólový duel s Udinese.



Výsledky štvrtkových stretnutí 18. kola Serie A:



AS Rím - Chievo Verona 3:1 (1:1)



Góly: 45.+ El Shaarawy, 52. Džeko, 90.+ Perotti (z pok. kopu) - 37. De Guzmán







Cagliari - Sassuolo 4:3 (1:2)



Góly: 73. a 76. Farias, 14. Sau, 62. Borriello - 30. Adjapong, 33. L. Pellegrini, 58. Acerbi (z pok. kopu), ČK: 34. L. Pellegrini (Sassuolo)



Fiorentina - Neapol 3:3 (0:1)



Góly: 52. a 69. Bernardeschi, 82. Zárate - 25. Insigne, 68. Mertens, 90.+ Gabbiadini (z pok. kopu)



Marek Hamšík (Neapol) odohral celý zápas.







Palermo - Pescara 1:1 (1:0)



Góly: 33. Quaison - 90.+ Biraghi (z pok. kopu)



Norbert Gyömbér (Pescara) hral do 79. min.



Sampdoria Janov - Udinese 0:0



Milan Škriniar (Sampdoria) odohral celý zápas.



FC Turín - FC Janov 1:0 (0:0)



Gól: 49. Belotti







Tabuľka:



1. Juventus 17 14 0 3 36:14 42



2. AS Rím 18 12 2 4 39:18 38



3. Neapol 18 10 5 3 40:21 35



4. Lazio Rím 18 10 4 4 32:21 34



5. AC Miláno 17 10 3 4 27:20 33



6. Atalanta 18 10 2 6 27:21 32



7. Inter Miláno 18 9 3 6 28:21 30



8. FC Turín 18 8 4 6 36:27 28



9. Fiorentina 18 7 6 5 28:24 27



10. Udinese 18 7 4 7 24:24 25



11. Chievo Verona 18 7 4 6 18:17 25



12. FC Janov 18 6 5 7 21:22 23



13. Sampdoria 18 6 5 7 21:24 23



14. Cagliari 18 7 2 9 27:42 23



15. Bologna 17 5 5 7 17:22 20



16. Sassuolo 18 5 2 11 24:33 17



17. Empoli 18 3 5 10 10:26 14



18. Palermo 18 2 4 12 16:35 10



19. Crotone 17 2 3 12 14:32 9



20. Pescara 18 1 6 11 14:33 9