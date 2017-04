Video: Nashville v play-off stále bez prehry, zvíťazil aj Sekerov Edmonton

Semifinále play-off NHL - streda:

NEW YORK 27. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti tímu Nashville Predators neprehrali v tohtoročnom play-off NHL dosiaľ ešte ani jeden duel. Po vyradení Chicaga z bojov o Stanleyho pohár 4:0 na zápasy vo štvrťfinále Západnej konferencie uspeli "predátori" aj v úvodnom súboji druhého kola na ľade St. Louis, kde v stredu triumfovali 4:3.Rozhodol o tom Vernon Fiddler v 55. min svojím prvým gólom vo vyraďovacej časti tohto ročníka. Jeho spoluhráč Kevin Fiala nedohral zápas pre zranenie ľavej nohy v druhej tretine, po náraze do mantinela skončil v nemocnici. Obranca P.K. Subban prispel k víťazstvu gólom a dvoma asistenciami.."Snažím sa žiť podľa toho, za čo ma platia. Na ľade mám ísť príkladom, dnes som mal párkrát šťastie. Je to však len prvý zápas, musíme už hľadieť na ďalší. V hre zostalo už len osem tímov, každé striedanie je mimoriadne dôležité. Očakávam, že súper v ďalšom zápase predvedie svoj najlepší hokej, takže musíme byť pripravení," poznamenal Subban na webe nhl.com. Druhý diel série na štyri víťazstvá je na programe v piatok opäť v St. Louis.Edmonton so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zvíťazil na ľade Anaheimu 5:3 a ujal sa vedenia v sérii. Hostia rozhodli o svojom triumfe štyrmi gólmi v poslednej tretine. Dvakrát skórovali Mark Letestu aj Adam Larsson, jedným presným zásahom a troma asistenciami sa zaskvel nemecký útočník Leon Draisaitl. Sekera za 22:37 min na ľade nebodoval.ZÁPADNÁ KONFERENCIA29. Parayko (Edmundson, Brodziak), 47. Schwartz (P. Stastny, Edmundson), 50. Sobotka (Pääjärvi) - 12. C. Wilson (Subban, Ellis), 23. Subban (Johansen), 33. F. Forsberg (Subban, Josi), 55. Fiddler (Watson)







21. Getzlaf (Fowler, Kesler), 50. Eaves (Getzlaf, Montour), 51. Silfverberg (Cogliano, Kesler) - 27. Letestu (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 47. Letestu (Draisaitl, McDavid), 49. Larsson (Draisaitl, Maroon), 56. Larsson (Klefbom, Maroon), 59. Draisaitl (Lucic, Larsson)Andrej Sekera (Edmonton) 22:37 min, 2 strely, 2 tr. min, -1 bod, 5 zblokovaných striel, ,