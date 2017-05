Video: Nákladné lietadlo zišlo pri pristávaní z dráhy, posádka zahynula

WASHINGTON 5. mája (WebNoviny.sk) - Dvojčlenná posádka nákladného lietadla v piatok zahynula, keď stroj havaroval pri pristávaní na letisku v meste Charleston v americkom štáte Západná Virgínia. Informovali o tom predstavitelia letiska Yeager, kde sa nešťastie stalo.Hovorca letiska Mike Plante na Twitteri uviedol, že dvojmotorové turbovrtuľové lietadlo, ktoré mal v prevádzke dodávateľ pracujúci pre zásielkovú službu UPS, absolvovalo 80-minútový let z mesta Louisville v štáte Kentucky a okolo 07.00 h miestneho času začalo pristávací manéver v Charlestone.Lietadlo sa priblížilo k pristávacej dráhe, na jej začiatku tvrdo dosadlo a vybočilo z dráhy naľavo na strmý, husto zalesnený svah kopca, povedal Plante pre stanicu MetroNews v Západnej Virgínii.Podľa jeho slov náročný terén brzdil pohyb záchranárov, ktorí sa snažili čo najrýchlejšie dostať k vraku, kde nakoniec našli mŕtveho pilota aj druhého pilota. Boli to jediní ľudia na palube stroja.Plante dodal, že predstavitelia letiska nevedia, prečo lietadlo, ktoré tam pravidelne pristávalo, havarovalo. Počasie v Charlestone bolo slnečné a jasné.Podľa šéfa komisie okresu Kanawha, Kenta Carpera, lietadlo priletelo zboku, príliš skoro dosadlo na dráhu a zrolovalo dolu kopcom. Zábery z miesta nešťastia zachytávali dym stúpajúci zo zalesnenej oblasti mimo letiska.

