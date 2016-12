Video: Najnižší hráč NBA dal 52 bodov, padalo mu všetko

NEW YORK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Isaiah Thomas je na palubovkách NBA najnižším hráčom, ale v piatok predviedol výkon hodný skutočných basketbalových velikánov.



Rozohrávač Bostonu mal po troch štvrtinách stretnutia proti Miami na konte 23 bodov, v poslednej časti hry však doslova explodoval a ďalšími 29 utvoril kariérne aj klubové maximum. Tím priviedol k tesnému triumfu 117:114. "Nezdá sa mi to ako skutočnosť. Je to šialené. Tá štvrtá štvrtina, také niečo som doteraz nikdy nedokázal," citovala AP z vyjadrení 27-ročného drobca, ktorý prekonal doterajší rekord Celtics - 24 bodov za štvrtinu - v podaní legendárneho Larryho Birda z roku 1983.



"Pripadalo mi to, akoby som bol na palubovke sám, akoby som trénoval v telocvični. Všetko padalo do koša. Bol to mimoriadny pocit," pridal Thomas, ktorý si len pred desiatimi dňami 44 bodmi proti Memphisu zlepšil vlastné strelecké maximum. "Spoluhráči chceli, aby som to bral na seba, stavali tak clony a útoky. Štengrovali ma - pokús sa o šesťdesiat," prezradil Thomas, ktorý v súčte napokon zaostal o osem bodov za Birdovým stále platným klubovým rekordom z 12. marca 1985.



Pri Thomasovi oficiálne svieti údaj o výške 175 cm, sám však priznáva, že v skutočnosti je to ešte také dva-tri centimetríky menej. "Som nízky, takže ak nie ste veľký basketbalový fanúšik, pravdepodobne ma v meste nespoznáte. Nie som ako spoluhráč Jared Sullinger (206 cm), ktorý si v reštaurácii musí dávať pozor na zárubne. Splyniem v dave," vravel pre boston.com Isaiah Thomas.







Sumáre:



Indiana - Chicago 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)



Najviac bodov: George 32, Th. Young 17, M. Turner 15 - J. Butler 25, Wade 20



Washington - Brooklyn 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)



Najviac bodov: Burke 27 (5 trojok), Wall (14 asistencií) a Gortat (13 doskokov) po 19 - Hollis-Jefferson a T. Booker po 16, Bogdanovič a LeVert po 12



Boston - Miami 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)



Najviac bodov: I. Thomas 52 (9 trojok), Horford 21 - James Johnson 22, Josh Richardson a T. Johnson po 19



Atlanta - Detroit 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36)



Najviac bodov: P. Millsap 26, Korver 22, Schröder 17 - Leuer 22, R. Jackson 20, Drummond 15 (15 doskokov)



Houston - Los Angeles Clippers 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)



Najviac bodov: Harden 30 (13 doskokov, 10 asistencií), Harrell 29, E. Gordon 19 - Felton 26, D. Jordan 20 (13 doskokov), Speights 15



Minnesota - Milwaukee 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)



Najviac bodov: Wiggins 31, LaVine 24 (6 trojok), Muhammad 22 - Antetokunmpo 25, J. Parker 20, Beasley 12



New Orleans - New York 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)



Najviac bodov: A. Davis 23 (18 doskokov), T. Evans 16 - C. Anthony 26 (13 doskokov), Porziňgis 21 (12 doskokov), Rose 20



San Antonio - Portland 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21)



Najviac bodov: Simmons 19, T. Parker a Danny Green (6 trojok) po 18 - McCollum 29, Harkless 12, Crabbe 11



Denver - Philadelphia 122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)



Najviac bodov: Jokič 25, Mudiay 22, Gallinari 18 - Ilyasova (5 trojok, 13 doskokov) a Embiid po 23, Covington 19



Golden State - Dallas 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)



Najviac bodov: K. Thompson 29 (5 trojok), Durant 19 (11 doskokov, 10 asistencií), Stephen Curry 14 - H. Barnes 25, Matthews 14