Video: Najkrajší gól roka strelil futbalista z Malajzie

ZÜRICH 9. januára (WebNoviny.sk) - Držiteľom Ceny Ferenca Puskása za najkrajší futbalový gól v termíne 30. 9. 2015 - 30. 9. 2016 sa stal Malajzijčan Mohd Faiz Subri.



Triumfoval svojím februárovým gólom v drese malajzijského Penangu do siete Pahangu v rámci bilančnej ankety The Best 2016 z dielne Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), meno víťaza oznámili počas pondelkového galavečera vo švajčiarskom Zürichu. Neúspešnými finalistami boli Brazílčan Marlone a Venezuelčanka Daniuska Rodríguezová.



O víťazovi rozhodli hlasy fanúšikov. Cenu Ferenca Puskása udeľujú od ročníka 2009. Postupne triumfovali Cristiano Ronaldo, Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Zlatan Ibrahimovič, James Rodríguez a Wendell Lira.







Marlone (Braz. / Corinthians): zápas Pohára osloboditeľov Corinthians (Braz.) - Cobresal (Čile) /21. 4. 2016/



Daniuska Rodríguezová (Ven. / FC San Diego): zápas juhoamerického šampionátu hráčok do 17 rokov Venezuela - Kolumbia /14. 3. 2016/



Mohd Faiz Subri (Malaj. / Penang): zápas malajzijskej Super League Penang - Pahang /16. 2. 2016/