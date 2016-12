Video: Muži ukradli na Štedrý deň kožuchy za vyše milión

NEW YORK 27. decembra (WebNoviny.sk) - Polícia pátra po troch zlodejoch, ktorí z luxusného obchodu na newyorskom Manhattane ukradli kožušiny v hodnote viac ako milión dolárov.



Ku krádeži došlo 24. decembra tesne pred 05.00 h miestneho času, keď jeden z podozrivých rozbil tehlou výklad obchodu a následne všetci traja vnikli dnu. Podľa majiteľa predajne Dennisa Bassa zlodeji si z predajne odniesli niekoľko sobolích kožuchov ruskej výroby, pričom niektoré z nich mali hodnotu až 200.000 dolárov.



Jeden z predavačov v obchode uviedol, že nemôže uveriť, že sa niečo také mohlo stať na "civilizovanej" Madison Avenue v centre New Yorku. Na zázname bezpečnostnej kamery vidno, ako si jeden zo zlodejov udrel hlavu o kovovú konzolu po tom, ako cez rozbitý výklad vliezol do obchodu.