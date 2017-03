Video: Monako zmazalo dvojgólové manko ManCity a postúpilo, vo štvrťfinále LM si zahrá aj Atlético

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Atlético Madrid a AS Monako v stredu skompletizovali zoznam štvrťfinalistov futbalovej Ligy majstrov 2016/2017.



Španielsky klub si v domácej odvete osemfinále proti Bayeru Leverkusen v pohode postrážil náskok 4:2 z Nemecka, zrodila sa bezgólová remíza. Zástupca najvyššej francúzskej súťaže za necelú polhodinu zmazal proti Manchestru City manko 3:5 z Britských ostrovov, keď viedol 2:0 a pohárová matematika teda priebežne už bola v jeho prospech. Hostia preklopili misky váh na svoju stranu necelých dvadsať minút pred koncom, ale len dočasne: "kniežatá" totiž ešte dokázali kontrovať na postačujúcich 3:1 a už si ubránili úspech..





Atlético Madrid je obhajcom finálovej účasti. "Rojiblancos" ťahajú pred vlastnými fanúšikmi sériu už ôsmich zápasov bez prehry v konfrontáciách s nemeckými mužstvami. Zatiaľ naposledy doma podľahli súperovi z predmetnej krajiny v sezóne 1996/1997, keď nestačili na Borussiu Dortmund (0:1). Najväčším úspechom Leverkusenu v LM je prienik do glasgowského finále v roku 2002, v ktorom Bayer podľahol Realu Madrid 1:2. Odkedy sa hrá táto súťaž v aktuálnom formáte (sezóna 2003/2004), "farmaceuti" ani v jednom z piatich prípadov neprešli cez osemfinále. Oba tímy sa stretli v rovnakom štádiu aj pred dvomi rokmi. Aj vtedy sa z postupu do štvrťfinále radovali hráči španielskeho klubu: každý tím využil domáce prostredie na triumf 1:0 a Madridčanov v odvete na Štadióne Vicenteho Calderóna posunul ďalej až rozstrel z 11 m. Teraz boli zverenci Diega Simeoneho suverénnejší.



Finalista edície 2003/2004 Monako pripomenulo osemfinále spred dvoch rokov, keď vyradilo iného anglického protivníka Arsenal Londýn (3:1 vonku, 0:2 doma). Zverenci Leonarda Jardima v stredu otvorili skóre už v 8. min zásluhou vychyteného ešte len 18-ročného Kyliana Mbappého, v 29. min sa k nemu pridal brazílsky obranca Fabinho. ManCity bol po zmene strán značne nebezpečnejší, keď Monaku dochádzala para, ale hostia spálili viacero solídnych príležitostí. Efektivita pokrivkávala najmä u Sergia Agüera. Presadil sa až Leroy Sané, ktorý v 71. min pohodlne poslal do siete vyrazenú loptu po strele Raheema Sterlinga. V 77. min však na to hlavičkou po priamom kope odpovedal Tiemoué Bakayoko - 3:1. Manchester City zatiaľ bol medzi najlepšou osmičkou starého kontinentu len raz, a to v predchádzajúcom ročníku. Koučovi Pepovi Guardiolovi zhorkol jubilejný 100. duel na lavičke v LM, kapitánovi Davidovi Silvovi okrúhle 50. vystúpenie v bojoch o "ušatú trofej".



Žreb štvrťfinále LM je na programe v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.



8. Mbappé, 29. Fabinho, 77. T. Bakayoko - 71. L. Sané, ŽK: 59. T. Bakayoko, 89. Germain, 90.+ Lemar - 11. Sagna, 58. De Bruyne, 75. Sterling, rozhodoval: Gianluca Rocchi (Tal.)



Zostavy:



: Subašič - D. Sidibé, Raggi (70. A. Touré), Jemerson, Benjamin Mendy - Fabinho, T. Bakayoko, Lemar - Bernardo Silva, Germain (90.+ Dirar), Mbappé (81. Joao Moutinho)



: Caballero - Sagna, J. Stones, A. Kolarov, Clichy (84. Iheanacho) - L. Sané, Fernandinho, David Silva - De Bruyne, S. Agüero, Sterling







: 66. José María Gimenéz, 89. Gaitán - 64. Jedvaj, 71. Baumgartlinger, rozhodoval: Sergej Karasiov (Rus.)



Zostavy:



: Oblak - Vrsaljko, José María Gimenéz, Godín, Lucas Hernández - Partey, Koke - Saúl Ňígúez, Carrasco (71. Savič) - Ángel Correa (65. Gaitán), Griezmann



: Leno - Hilbert, Jedvaj, Dragovič, Wendell - Baumgartlinger, Kampl - Bellarabi, J. Brandt (78. L. Bailey) - Volland (88. Aranguíz) - Javier Hernández (81. Mehmedi)