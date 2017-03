Video: Monako v Lige majstrov vyradilo ManCity, Guardiolovi zhorkol 100. duel v súťaži

MONAKO 16. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Monako zvíťazili v stredajšom odvetnom dueli osemfinále Ligy majstrov nad hráčmi Manchestru City 3:1 a v súčte postúpili medzi najlepšiu európsku osmičku.





Zástupca najvyššej francúzskej súťaže za necelú polhodinu zmazal dvojgólové manko z Britských ostrovov, keď viedol 2:0 a pohárová matematika teda priebežne už bola v jeho prospech. Hostia preklopili misky váh na svoju stranu necelých dvadsať minút pred koncom, ale len dočasne: "kniežatá" totiž ešte dokázali kontrovať na postačujúcich 3:1 a už si ubránili úspech..





"Sme veľmi radi, že sme sa kvalifikovali ďalej. Myslím si, že vzhľadom na priebeh oboch stretnutí sme vo štvrťfinále zaslúžene. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, našu obrannú líniu sme vytiahli pomerne vysoko. Súper po prestávke zmenil svoju hru a mali sme to ťažšie. Museli sme hráčov City napádať, pretože ak im dovolíte hrať sa s loptou, ste ´mŕtvi´. Veľmi sa z tohto úspechu teším, a to najmä pre našich fanúšikov a pre francúzsky futbal," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Monaka Leonardo Jardim.



ManCity spálil niekoľko šancí



Finalista edície 2003/2004 pripomenul osemfinále spred dvoch rokov, keď vyradil iného anglického protivníka Arsenal Londýn (3:1 vonku, 0:2 doma).



"Rovnako ako v Manchestri sme strelili tri góly a hrali sme úžasne. V prvom polčase sme hrali naozaj dobre a súpera sme pritlačili. Po zmene strán boli lepší hostia a dostali nás do problémov, ale to je normálne, pretože Manchester City má skvelé mužstvo. Za stavu 1:2 sme sa nepoložili. Našou silnou stránkou v tejto sezóne je to, že sa nebojíme hrať. Chcel by som sa poďakovať Bakayokovi, že nás vystrelil do štvrťfinále," povedal portugalský reprezentant v službách Monaka Bernardo Silva, ktorého minulý rok zranenie pripravilo o účasť na ME vo Francúzsku.





Zverenci Leonarda Jardima v stredu otvorili skóre už v 8. min zásluhou vychyteného, ešte len 18-ročného Kyliana Mbappého, v 29. min sa k nemu pridal brazílsky obranca Fabinho.



ManCity bol po zmene strán značne nebezpečnejší, keď Monaku dochádzala para, ale hostia spálili viacero solídnych príležitostí. Efektivita pokrivkávala najmä u Sergia Agüera. Presadil sa až Leroy Sané, ktorý v 71. min pohodlne poslal do siete vyrazenú loptu po strele Raheema Sterlinga. V 77. min však na to hlavičkou po priamom kope odpovedal Tiemoué Bakayoko - 3:1.



Stý duel Guardiolu v Lige majstrov



Manchester City zatiaľ bol medzi najlepšou osmičkou starého kontinentu len raz, a to v predchádzajúcom ročníku. Koučovi Pepovi Guardiolovi zhorkol jubilejný 100. duel na lavičke v LM, kapitánovi Davidovi Silvovi okrúhle 50. vystúpenie v bojoch o "ušatú trofej".



"Odohrali sme síce mimoriadne druhé dejstvo, ale zabudli sme na to, že v tom prvom sme mali brániť agresívnejšie. Po prestávke sme boli lepší, ale nestačilo to. Za normálnych okolností hráme dobre, ale stále sa učíme. Môj tím ešte nemá dostatok skúseností. V druhom polčase sme nevyužili mnoho šancí a ak chceme byť na úrovni Realu Madrid a Barcelony, musíme ich pravidelne premieňať. Liga majstrov je výnimočná súťaž a keď v nej chcete uspieť, potrebujete aj trochu šťastia," skonštatoval kormidelník "Citizens" Guardiola. Štyridsaťšesťročnému Španielovi sa stalo prvýkrát, že so svojím mužstvom skončil už v osemfinále. V predošlých siedmich prípadoch to zakaždým dotiahol minimálne do semifinále.



"Tréner nás pripravoval na to, že v Lige majstrov stále viac a viac rozhodujú štandardné situácie. Real Madrid minulý týždeň využil dve a postúpil. My sme však vzadu neboli dostatočne pevní," cituje web UEFA.com slová manchesterského obranca Johna Stonesa.



Žreb štvrťfinále LM je na programe v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.