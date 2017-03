Video: Minúty hrôzy na štadióne Riazor. Torres stratil vedomie, oživovali ho spoluhráči

Torres poďakoval za podporu

MADRID 3. marca (WebNoviny.sk) - Minúty hrôzy prežili aktéri štvrtkovej dohrávky 25. kola španielskej La Ligy na štadióne Riazor v La Coruni v obave o život futbalistu Atlética Madrid Fernanda Torresa.Skúsený tridsiatnik v 85. min padol na trávnik po súboji vo výskoku s domácim Alexom Bergantinosom tak nešťastne, že stratil vedomie a museli ho oživovať spoluhráči priamo na ihrisku. Podľa AP mu jeden z futbalistov spriechodnil dýchanie. .Torres opustil trávnik na nosidlách a s podozrením na otras mozgu zamieril na vyšetrenia do nemocnice. Tam sa ukázalo, že vážne zranenie hlavy nemá, ale pre istotu zostal cez noc pod lekárskym dohľadom a v piatok absolvuje ďalšie vyšetrenia."Ďakujem všetkým za záujem a podporu. Vydesili sme sa, ale mal by som byť v poriadku. Verím, že sa veľmi skoro vrátim," napísal Fernando Torres na twitteri fanúšikom. "Je pri vedomí a stabilizovaný. Noc strávil v nemocnici a v piatok sa ešte podrobí viacerým testom," znie twitterové vyhlásenie Atlética Madrid.Ak do Torresovho zranenia oba tímy urputne bojovali o víťazstvo (zápas sa skončil 1:1), tak po zranení dvojnásobného majstra Európy a majstra sveta prejavovali svoje obavy o spoluhráča či protihráča typickou gestikuláciou - chytaním si hlavy či zakrývaním tváre. "V šatni bolo ticho, nikto sa neozval," vravel Francúz v službách Atlética Antoine Griezmann, autor vyrovnávajúceho gólu na 1:1.

Atlético je v tabuľke štvrté

Fernando Torres sa dostal na ihrisko iba 20 minút pred takmer osudným súbojom vo vzduchu, keď vystriedal Kevina Gameira.Bývalý skvelý kanonier, ktorý v drese FC Liverpool nastrieľal 65 gólov, sa ako 32-ročný už zväčša dostane do hry len ako striedajúci žolík. V tejto sezóne La Ligy v 20 vystúpeniach odohral 838 minút a 5-krát rozvlnil sieť.V španielskej reprezentácie absolvoval 110 zápasov, strelil v nich 38 gólov. Dva z nich aj vo finále európskych šampionátov v rokoch 2008 a 2012, ktoré sa skončili triumfom Španielov. Vo viedenskom finále ME 2008 práve jeho gólom Španieli zdolali Nemcov 1:0."Nebol to pekný pohľad, ale také situácie sa, žiaľ, vo futbale stávajú. Želáme mu všetci len to najlepšie," uviedol tréner Atlética Diego Simeone. Atlético Madrid po remíze 1:1 zostalo v tabuľke na štvrtom mieste, La Coruni naďalej patrí 17. priečka.