Video: Miami vyplienilo Milwaukee, Corver zatienil LeBrona

Goran Dragič dal 13 zo svojich 16 bodov v prvej polovici zápasu, Hassan Whiteside za rovnaký čas pridal k 17 bodom aj 11 doskokov a basketbalisti....

NEW YORK 9. februára (WebNoviny.sk) - Goran Dragič dal 13 zo svojich 16 bodov v prvej polovici zápasu, Hassan Whiteside za rovnaký čas pridal k 17 bodom aj 11 doskokov a basketbalisti Miami natiahli svoju víťaznú šnúru v NBA už na dvanásť stretnutí.



V stredu vyplienili Milwaukee 106:88 najmä vďaka vydarenému nástupu 15:2 aj celej prvej štvrtine (28:15). "Je to výsledok tvrdej práce," podotkol Dragič. Domácim sa v tretej časti hry zranil krídelník Jabari Parker, ktorý si podvrtol ľavé koleno. "Dúfame, že bude v poriadku. Tento moment rozhodne vzal súperovi vietor z plachiet v snahe zvrátiť vývoj," uznal tréner hostí Erik Spoelstra. Heat tuctom víťazstiev vyrovnali najdlhšiu tohtosezónnu sériu bez prehry, ktorú v novembri potiahli hráči Golden State. Zveľadiť ju Floriďania môžu v piatok v Brooklyne. .







Kyle Korver premenil 8 z 9 trojok a ako náhradník sa 29 bodmi podpísal pod víťazstvo Clevelandu na palubovke Indiany 132:117. "Čakal som na takýto zápas," pochvaľoval si 35-ročný krídelník, ktorý posilnil Cavaliers v úvode januára a teraz si utvoril tohtosezónne maximum.



Rovnako 29 bodov nastrieľal aj Kyrie Irving, LeBron James o štyri menej. "Hral dnes vlastnú ligu. Keď je voľný, lopta musí smerovať do jeho rúk," vie James, ktorý veľmi chcel Korvera za spoluhráča. Ten v historickom rebríčku najlepších trojkárov poskočil už na siedmu priečku s 1992 premenenými pokusmi pred Jasona Kidda (1988).



Indiana - Cleveland 117:132 (36:25, 27:32, 18:40, 36:35)



CJ Miles 23 (6 trojok), George a Teague po 22 - Irving a Korver (8 trojok) po 29, L. James 25



Philadelphia - San Antonio 103:111 (23:29, 28:29, 24:24, 28:29)



J. Okafor a Šarič po 20, Covington 18 - K. Leonard 32, T. Parker 18, Aldridge 15 (10 doskokov)



Atlanta - Denver 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19)



Schröder 24 (10 asistencií), P. Millsap 23, T. Hardaway ml. a Bazemore po 14 - W. Chandler 24, Jokič 18 (15 doskokov), Barton 17



Brooklyn - Washington 110:114 po predĺžení (22:31, 27:28, 23:20, 28:21- 10:14)



Bogdanovič 21, B. Lopez 20, T. Booker 14 (11 doskokov) - Beal 31, Wall 23 (12 asistencií), Porter 20 (10 doskokov)



Detroit - Los Angeles Lakers 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32)



Drummond 24 (17 doskokov), Leuer 20, T. Harris 19 - Randle a L. Williams po 17, Ingram 15



Memphis - Phoenix 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)



Conley 23, M. Gasol 19, T. Daniels 14 - D. Booker 20, Bledsoe a Knight po 16



Milwaukee - Miami 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25)



Antetokunmpo 22, J. Parker 14, Beasley 11 - Whiteside 23 (16 doskokov), James Johnson 20, Ellington 17 (5 trojok)



Minnesota - Toronto 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21)



Wiggins 31, Towns 29 (14 doskokov), Muhammad 22 - DeRozan 30, Lowry 20, Carroll 19



New Orleans - Utah 94:127 (25:32, 28:30, 16:28, 25:37)



T. Jones 21, Jrue Holiday 15, Moore 13 - Joe Johnson 27 (6 trojok), George Hill 19, Hayward 17



New York - Los Angeles Clippers 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31)



C. Anthony 28, Porziňgis 27, Rose 20 - Griffin 32, D. Jordan 28 (15 doskokov), Jamal Crawford 20



Golden State - Chicago 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22)



K. Thompson 28 (6 trojok), Durant 22 (10 doskokov), Draymond Green 19 (5 trojok) - R. Lopez 17 (10 doskokov), Jerian Grant a Rondo po 12



Sacramento - Boston 108:92 (19:28, 30:21, 28:22, 31:21)



D. Collison 26, McLemore 17, Cauley-Stein a M. Barnes (11 doskokov) po 14 - I. Thomas 26, Amir Johnson 14, Smart a Horford po 10