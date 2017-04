Video: Miami čaká veľké finále, proti sebe sa postavia Federer a Nadal

Federer je na štvrtý, Nadal ho môže vytlačiť

MIAMI 1. apríla (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako štvrtý a španielska päťka pavúka Rafael Nadal sa stretnú v nedeľňajšom finále dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride. Federer si v piatkovom atraktívnom semifinále poradil s Austrálčanom Nickom Kyrgiosom nasadeným ako dvanástym za 191 minút 7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5). Nadal potreboval o 100 minút menej na to, aby prekonal talianske príjemné prekvapenie tohto podujatia Fabia Fogniniho 6:1, 7:5.Bývalí lídri singlového renkingu Federer a Nadal majú pred sebou 37. vzájomný súboj, tretí tohtosezónny. Rivalita sa začala pred trinástimi rokmi práve v tomto dejisku. Španiel síce vedie vo vzájomke presvedčivo 23:13, ale Švajčiar ťahá sériu troch úspechov počnúc duelom o titul na predvlaňajšom novembrovom londýnskom šampionáte ATP World Tour Finals (6:3, 5:7, 6:3). V januári triumfoval vo finále melbournských grandslamových Australian Open tesne 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, nedávnejšie 19. marca v osemfinále v kalifornskom Indian Wells jasne 6:2, 6:3, napokon aj získal trofej.Tridsaťpäťročný bazilejský rodák Federer po vynechaní druhej polovice sezóny 2016 stihol od Silvestra stúpnuť zo 16. na 6. priečku vo svetovom rebríčku. Na AO si pripísal svoj 18. primát na Majors, prvý od Wimbledonu 2012, medzičasom uspel v spomenutom IW. Zatiaľ jedinú tohtoročnú prehru utrpel 1. marca od Rusa Jevgenija Donského v osemfinále v Dubaji v SAE, pričom nevyužil tri mečbaly. Sám odvrátil dva mečbaly Čecha Tomáša Berdycha vo štvrťfinále v Miami. V nezáväznom prepočtovom online hodnotení už je Federer na štvrtej pozícii. Nadal ho z nej ešte môže k 3. aprílu vytlačiť - jeho úloha je logická.Zverenec Ivana Ljubičiča a Severina Lüthiho Federer dosiahol double Indian Wells - Miami v rokoch 2005 a 2006. Viac ako raz to zvládol už iba Srb Novak Djokovič (2011, 2014, 2015, 2016). Jedenkrát to dokázali Američania Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994) a Andre Agassi (2001) a Čiľan Marcelo Ríos (1998).

Federer sa cíti ako za starých čias

Dvojhra - semifinále:

Poradie podľa počtu titulov vo dvojhre na turnajoch ATP World Tour Masters 1000:

Prehľad výsledkov vzájomných zápasov Federera a Nadala (13:23):

O päť rokov mladší Carlosom Moyom a strýkom Tonim trénersky vedený Malorčan Nadal si zahrá vo finále v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne piaty raz, pri predchádzajúcich štyroch pokusoch bez výnimky neuspel. Postupne ho prekonali Federer (2005), Rus Nikolaj Davydenko (2008) a Djokovič (2011 a 2014). Fognini klesol v bilancii s Nadalom na 3:8, podľahol mu tretí raz v rade. Dvadsaťdeväťročný 40. muž hodnotenia teraz môže odcestovať domov za manželkou Flaviou Pennettovou, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva.Federer sa v prvom dejstve proti Kyrgiosovi dostal z manka 3:5 na gemy. Potom nepremenil setbal na príjme v dvanástej hre. V tajbrejku potreboval ďalšie tri možnosti, sám eliminoval dve hrozby, z nich jednu na returne. V druhej časti mal Švajčiar dva brejkbaly za sebou v siedmej hre (boli jediné v celom tomto sete). V neskoršom tajbrejku viedol 3:1 aj 5:3, najmä však disponoval dvoma mečbalmi na príjme. Nedal a Kyrgios zužitkoval svoj tretí setbal, prvý na servise. Aj o treťom sete (úplne bez brejkbalu) rozhodla "lotéria". Austrálčan mal náskok 3:1 a neskôr ešte 5:4 a podanie, v absolútnom závere však neobstál. Za stavu 5:5 spáchal dvojchybu a okamžite za to pykal. Dvojchybou pritom nabil Švajčiarovi aj na napokon premenený setbal v úvodnej časti.Kuriozitou je, že aj v premiérovom súboji Federera s Kyrgiosom predvlani na antuke v Madride sa hrali tri tajbrejky. Austrálčan vtedy vymazal dva mečbaly a zvíťazil 6:7 (2), 7:6 (5), 7:6 (12). Švajčiar v piatok siedmy raz v kariére absolvoval čisto tajbrejkový zápas (štatistika 5:2). Tretí raz na niektorom turnaji uspel v dvoch dueloch za sebou v tajbrejku tretieho setu - aj v Ríme 2001 a Dubaji 2005."Mám výborné pocity, lebo sa nestáva často, že hráte tri tajbrejky v jednom stretnutí. Je pekné uspieť v konfrontáciách takéhoto typu, triumf v tajbrejku je vždy vzrušujúci. Považujem za skvelé zvíťaziť takýmto spôsobom. O to viac, že som si pamätal prehru s Nickom, bola krutá. Moji synovia vtedy mali narodeniny a ja som s nimi nebol," zaspomínal si Federer, citoval ho web Asociácie tenisových profesionálov (ATP). K finále s Nadalom uviedol: "Určite v tejto chvíli má sviežejšie nohy ako ja. Nie je to však problém, na nedeľu budem pripravený. Nepochybne bude výnimočné znova si tu s Rafom zahrať. Teší ma, že sa po svojich problémoch z vlaňajška tiež dokázal dostať nazad. Cítim sa ako za starých čias: pomaly zase hráme proti sebe každý týždeň. Akoby sme sa toho nevedeli nabažiť... Azda to ani teraz nebude naposledy."Dvadsaťjedenročný 16. muž hodnotenia Kyrgios skonštatoval: "Úroveň môjho tenisu vždy bola vysoká, ale teraz som mentálne v stave pobiť sa o každý bod. V tom spočíva rozdiel. Predviedol som značnú bojovnosť. Nepopieram, že som emotívny typ. Mal som vzlety aj poklesy trochu ako na horskej dráhe, ale myslím si, že dnes som celkovo predviedol kvalitný výkon."Roger Federer (Švaj.-4) - Nick Kyrgios (Aus.-12) 7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5) za 191 minútRafael Nadal (Šp.-5) - Fabio Fognini (Tal.) 6:1, 7:5 za 91 minútNovak Djokovič (Srb.) 30Rafael Nadal (Šp.) 28Roger Federer (Švaj.) 25Ivan Lendl (USA) 22John McEnroe (USA) 19Jimmy Connors a Andre Agassi (USA) po 17Björn Borg (Švéd.) 15Andy Murray (V. Brit.) 14Boris Becker (Nem.) 132017 Indian Wells tvrdý povrch osemfinále Federer 6:2, 6:32017 Melbourne - Australian Open tvrdý povrch finále Federer 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:32015 Bazilej tvrdý povrch finále Federer 6:3, 5:7, 6:32014 Melbourne - Australian Open tvrdý povrch semifinále Nadal 7:6 (4), 6:3, 6:32013 Londýn - ATP World Tour Finals tvrdý povrch semifinále Nadal 7:5, 6:32013 Cincinnati tvrdý povrch štvrťfinále Nadal 5:7, 6:4, 6:32013 Rím antuka finále Nadal 6:1, 6:32013 Indian Wells tvrdý povrch štvrťfinále Nadal 6:4, 6:22012 Indian Wells tvrdý povrch semifinále Federer 6:3, 6:42012 Melbourne - Australian Open tvrdý povrch semifinále Nadal 6:7 (5), 6:2, 7:6 (5), 6:42011 Londýn - ATP World Tour Finals tvrdý povrch základná skupina Federer 6:3, 6:02011 Paríž - Roland Garros antuka finále Nadal 7:5, 7:6 (3), 5:7, 6:12011 Madrid antuka semifinále Nadal 5:7, 6:1, 6:32011 Miami tvrdý povrch semifinále Nadal 6:3, 6:22010 Londýn - ATP World Tour Finals tvrdý povrch finále Federer 6:3, 3:6, 6:12010 Madrid antuka finále Nadal 6:4, 7:6 (5)2009 Madrid antuka finále Federer 6:4, 6:42009 Melbourne - Australian Open tvrdý povrch finále Nadal 7:5, 3:6, 7:6 (3), 3:6, 6:22008 Londýn - Wimbledon tráva finále Nadal 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8), 9:72008 Paríž - Roland Garros antuka finále Nadal 6:1, 6:3, 6:02008 Hamburg antuka finále Nadal 7:5, 6:7 (3), 6:32008 Monte Carlo antuka finále Nadal 7:5, 7:52007 Šanghaj - ATP World Tour Finals tvrdý povrch semifinále Federer 6:4, 6:12007 Londýn - Wimbledon tráva finále Federer 7:6 (7), 4:6, 7:6 (3), 2:6, 6:22007 Paríž - Roland Garros antuka finále Nadal 6:3, 4:6, 6:3, 6:42007 Hamburg antuka finále Federer 2:6, 6:2, 6:02007 Monte Carlo antuka finále Nadal 6:4, 6:42006 Šanghaj - ATP World Tour Finals tvrdý povrch semifinále Federer 6:4, 7:52006 Londýn - Wimbledon tráva finále Federer 6:0, 7:6 (5), 6:7 (2), 6:32006 Paríž - Roland Garros antuka finále Nadal 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (4)2006 Rím antuka finále Nadal 6:7 (0), 7:6 (5), 6:4, 2:6, 7:6 (5)2006 Monte Carlo antuka finále Nadal 6:2, 6:7 (2), 6:3, 7:6 (5)2006 Dubaj tvrdý povrch finále Nadal 2:6, 6:4, 6:42005 Paríž - Roland Garros antuka semifinále Nadal 6:3, 4:6, 6:4, 6:32005 Miami tvrdý povrch finále Federer 2:6, 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3, 6:12004 Miami tvrdý povrch 2. kolo Nadal 6:3, 6:3, ,