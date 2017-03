Video: Messi gólom z penalty rozhodol o triumfe Argentíny, Brazília deklasovala Uruguaj

Tite prekonal rekord Saldanha

Argentína s dôležitým víťazstvom

Juhoamerická kvalifikácia MS 2018 - 13. kolo

Kolumbia - Bolívia 1:0 (0:0)

Paraguaj - Ekvádor 2:1 (1:0)

Uruguaj - Brazília 1:4 (1:1)

Argentína - Čile 1:0 (1:0)

Venezuela - Peru 2:2 (2:0)

Tabuľka po 13. kole:





Zo zóny CONMEBOL postúpia na šampionát priamo štyri mužstvá, piaty tím z juhoamerického kontinentu bude mať možnosť kvalifikovať sa na MS v novembrovej interkontinentálnej baráži proti najlepšiemu tímu z Oceánie.





MONTEVIDEO 24. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Brazílie zvíťazili na trávniku Uruguaja hladko 4:1 a pevným krokom kráčajú na budúcoročný svetový šampionát do Ruska.Na Estádio Centenário v Montevideu exceloval Paulinho, ktorý zaznamenal hetrik, štvrtý gól hostí pridal Neymar. Domácich dostal do vedenia už v 9. min Edinson Cavani z pokutového kopu, ale to bolo v podaní zverencov Óscar Tabáreza všetko..Stredopoliar čínskeho klubu Kuang-čou Evergrande Paulinho zaznamenal prvý hetrik v profesionálnej kariére, po zápase vyzdvihol morálku celého tímu."Také niečo som nečakal ani v najdivokejšom sne. Odohrali sme výborný zápas a toto je veľké víťazstvo. Inkasovali sme ako prví, ale potom sme sa skoncentrovali a s rozvahou išli za svojím cieľom. Tvrdo pracujeme každý deň a naše výsledky nie sú dielom náhody. Myslím si, že ešte veľa toho ukážeme," povedal Paulinho po stretnutí.Brazílčania majú po 13 kolách juhoamerickej zóny kvalifikácie MS 2018 už 30 bodov a pod trénerom Titem sú stále stopercentní. Víťazstvo v súboji prvých dvoch tímov tabuľky v Montevideu bolo už ich siedmym kvalifikačným v rade a celkovo ôsmym.V tomto smere Tite prekonal trénerský brazílsky rekord svojho predchodcu Joaa Saldanha z roku 1969. Informuje o tom portál O Globo. Brazília pripravila Uruguaju prvú domácu prehru v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta, séria 14 zápasov "La Celeste" s minimálne bodom na konte trvala od roku 2009. Celkovo na štadióne Centenário Uruguaj našiel premožiteľa po 28 súbojoch.Futbalisti z krajiny päťnásobných majstrov sveta aktuálne majú náskok 7 bodov pred Uruguajčanmi na druhom mieste. Ak v utorok Brazílčania zdolajú Paraguajčanov v kombinácii s neúspešnými vystúpeniami hráčov Ekvádora a Čile, budú práve "kanárici" prvými istými postupujúcimi z Južnej Ameriky na MS 2018."Dosiahli sme viac, ako som očakával. Som šťastný z toho, čo som videl počas celých 90 minút. Výborne sme sa vyrovnali so situáciou, keď sme dostali prvý gól. Tento zápas sme nielen kontrolovali, my sme v ňom boli dominantní," skonštatoval tréner Tite.Vo štvrtok zvíťazila aj Argentína, ale na tesný domáci triumf nad Čile potrebovala premenený pokutový kop Lionela Messiho. Toto víťazstvo je však pre úradujúcich vicemajstrov sveta mimoriadne dôležité, keďže v tabuľke sa posunuli na postupovú tretiu priečku, pričom Čiľania klesli zo štvrtého na šieste miesto."Dôležité je, že sme zvíťazili a nebolo to ľahké. Tento zápas by som prirovnal k súbojom vyraďovacej fázy," povedal krátko tréner Argentínčano Edgardo Bauza. Jeho zverenci naďalej bojkotujú médiá po nedávnej kritike na adresu viacerých hráčov. Kormidelník Čiľanov Juan Antonio Pizzi si nemyslí, že výsledok je v poriadku. "Z hľadiska celého zápasu je neférové, že sme prehrali. Kontrolovali sme viaceré prednosti súperovej hry a streliť jeden gól sme si zaslúžili," uviedol Pizzi.Pomohla si aj Kolumbia, vďaka triumfu nad Bolíviou 1:0 je štvrtá a virtuálne rovnako postupujúca. O tri body pre favorita sa postaral James Rodríguez, ktorý síce v 83. min nepremenil pokutový kop, ale odrazenú loptu po zásahu brankára Carlosa Lampeho predsa len dostal za jeho chrbát.V zostávajúcich zápasoch Venezuela remizovala s Peru 2:2 a Paraguaj si poradil s Ekvádorom 2:1. Hostia museli opustiť lichotivú tretiu priečku, momentálne sú o bod za Kolumbijčanmi na piatej pozícii.BARRANQUILLA83. James RodríguezASUNCIÓN12. Bruno Valdez, 65. Junior Alonso - 70. Caicedo (z pok. kopu)MONTEVIDEO9. Cavani (z pok. kopu) - 18. , 51. a 90.+ Paulinho, 74. NeymarBUENOS AIRES18. Messi (z pok. kopu)MATURIN24. Villanueva, 40. Otero - 46. Carrillo, 65. P. Guerrero6. Čile 13 6 2 5 21:18 207. Paraguaj 13 5 3 5 13:18 188. Peru 13 4 3 6 20:22 159. Bolívia 13 2 1 10 10:32 710. Venezuela 13 1 3 9 16:31 6