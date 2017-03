Video: Megalet Rakúšana Krafta, vytvoril svetový rekord

VIKERSUND 18. marca (WebNoviny.sk) - Výkon nórskeho skokana na lyžiach Andersa Fannemela 251,5 metra z 15. februára 2015 vo Vikersunde už nie je historické maximum v dĺžke letu. Po viac ako dvoch rokoch - v sobotu 18. marca 2017 v rámci súťaže družstiev rovnako v nórskom Vikersunde dosiahli dvaja skokani-letci dlhší pokus a lepší rezultát.Na "mamuťom" mostíku HS-225 najskôr Fannemela o pol metra prekonal jeho 27-ročný fútzatý krajan Robert Johansson (252 m) a o pár minút neskôr tiež v 1. kole tímovej súťaže "doplachtil" Rakúšan Stefan Kraft na značku 253,5 metra..

Vývoj svetového rekordu v skokoch na lyžiach





od roku 1994, keď sa prvýkrát prekonala "magická" hranica 200 metrov:





a líder Svetového pohára 2016/2017 je tak novým svetovým rekordérom a držiteľom najdlhšieho letu na lyžiach.Radosť mu nepokazilo ani možno ľahké "pohladenie" snehovej podložky zadnou časťou tela po doskoku, riaditeľ skokanských súťaží Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Walter Hofer podľa webu orf.at potvrdil Kraftov rekordný zápis."Johansson ma výborne naladil. Pomyslel som si, že aj ja mám šancu na ďaleký let," cituje portál orf.at slová 23-ročného Stefana Krafta, ktorý na margo svojo "megaletu" ešte doplnil: "Pred mojím pokusom v 1. kole sobotňajšej súťaže som si povedal: teraz alebo nikdy. Po doskoku som to už chcel iba ustáť, hovoril som si - zostaň naklonený dopredu, udrž to, nepadni dozadu na chrbát. Napokon mi to vyšlo a som nesmierne šťastný. Je to úžasné, geniálne, vzrušujúce. O takom niečom som vždy sníval, môj dlhočizný skok bol plný adrenalínu.“Toni Nieminen (Fín.) Planica 17. marca 1994Espen Bredesen (Nór.) Planica 18. marca 1994Espen Bredesen (Nór.) Planica 22. marca 1997Lasse Ottesen (Nór.) Planica 22. marca 1997Martin Schmitt (Nem.) Planica 19. marca 1999Tommy Ingebrigtsen (Nór.) 20. marca 1999Thomas Hörl (Rak.) Planica 16. marca 2000Andreas Goldberger (Rak.) Planica 18. marca 2000Adam Malysz (Poľ.) Planica 20. marca 2003Matti Hautamäki (Fín.) Planica 20. marca 2003Matti Hautamäki (Fín.) Planica 22. marca 2003Matti Hautamäki (Fín.) Planica 23. marca 2003Tommy Ingebrigtsen (Nór.) Planica 20. marca 2005Björn Einar Romören (Nór.) Planica 20. marca 2005Matti Hautamäki (Fín.) Planica 20. marca 2005Björn Einar Romören (Nór.) Planica 20. marca 2005Johan Remen Evensen (Nór.) Vikersund 11. februára 2011Johan Remen Evensen (Nór.) Vikersund 11. februára 2011Peter Prevc (Slovin.) Vikersund 14. februára 2015Anders Fannemel (Nór.) Vikersund 15. februára 2015Robert Johansson (Nór.) Vikersund 18. marca 2017Stefan Kraft (Rak.) Vikersund 18. marca 2017, ,