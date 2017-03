Video: McDavid mal prsty vo všetkých troch góloch Edmontonu, Sekera s pluskou

Sumáre:

NEW YORK 23. marca (WebNoviny.sk) - Štvorzápasová víťazná šnúra hokejistov Edmontonu v NHL so súhrnným skóre 18:5 sa skončila. Oilers v súboji o 4. priečku v Západnej konferencii podľahli na ľade svojho priameho konkurenta Anaheimu 3:4, hoci viedli 1:0 aj 2:1. Brankár Cam Talbot po dvoch čistých kontách v sérii tentoraz ani nedochytal stredajší zápas, z osemnástich striel inkasoval štyri góly a v druhej tretine ho vystriedal Laurent Brossoit.Obranca hostí Andrej Sekera zblokoval šesť striel a dosiahol jednu plusku. Jeho spoluhráč a líder produktivity celej NHL Connor McDavid mal prsty vo všetkých troch góloch tímu (1+2) a s celkovo 85 kanadskými bodmi je v štvorbodovom trháku pred Sidneym Crosbym..O štvorzápasovú šnúru bez prehry prišiel aj už istý účastník play-off Columbus, ktorý podľahol Torontu bojujúcemu o účasť vyraďovačke 2:5. Po dvoch nezdaroch zabrali naplno hokejisti New Yorku Islanders, keď v derby na ľade Rangers zvíťazili 3:2. O všetkom rozhodol Andrew Ladd v 53. min."Ďalšie dva body. V tejto fáze ročníka je každé víťazstvo dôležité. Našli sme k nemu cestu, vynikli sme v presilovkách, vďaka dvom dôležitým gólom v početnej výhode v tretej tretine sme otočili vývoj duelu," rekapituloval skúsený útočník na webe nhl.com. "Ostrovania" sú na 9. priečke tabuľky Východnej konferencie s dvojbodovým mankom na Boston, odohrali však o jeden zápas menej.21. D. Savard (Dubinsky, Jenner), 27. Saad (Werenski, Gagner) - 9. Komarov (Kadri), 11. Matthews (W. Nylaner, Gardiner), 34. W. Nylander (Bozak), 56. Kadri (Komarov, Zajcev), 58. Zajcev (Gardiner)







23. Zuccarello (Zibanejad, Stepan), 27. Rick Nash (Lindberg, Holden) - 24. Lee (Beauvillier, Leddy), 46. Kuľomin (Beauvillier, Ho-Sang), 53. Ladd (Lee, Tavares)







8. Eaves (Getzlaf, H. Lindholm), 20. H. Lindholm (Rakell, Getzlaf), 22. Manson (H. Lindholm), 32. Rakell (Getzlaf) - 6. Draisaitl (Maroon, McDavid), 9. McDavid (Draisaitl, Russell), 60. Letestu (McDavid, Maroon)Andrej Sekera (Edmonton) 21:54 min, 2 strely, +1 bod, 6 zblokovaných striel