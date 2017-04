Video: Matovič obvinil Danka, že nariadil v parlamente otvárať poslancom listy

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS) nariadil otvárať podozrivé zásielky, ktoré prichádzajú poslancom NR SR do budovy parlamentu. Vyplýva to z rozhodnutia vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ktorý ho podľa lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča vydal na pokyn Danka.



Otvorené z bezpečnostných dôvodov .



V Rozhodnutí na zabezpečenie manipulácie s doručenými zásielkami v súvislosti s výskytom zásielok s nebezpečným materiálom zo siedmeho apríla sa píše, že zamestnanci podateľne sú povinní „otvoriť obyčajné listové zásielky adresované na poslanca NR SR, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba.“





Následne takúto obálku dostane poslanec otvorenú s pečiatkou „Otvorené z bezpečnostných dôvodov“. Ďalej z rozhodnutia vyplýva, že „zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nebude evidovať ani postupovať adresátovi, ale ich na dobu troch mesiacov odloží a po tejto dobe skartuje“.







Podajú trestné oznámenie



Takto otvorené listy dostali poslanci za OĽaNO-NOVA Igor Matovič, Veronika Remišová aj Ján Budaj. Ako Matovič povedal, zistí, či sa s takto otvorenými zásielkami stretli aj poslanci z iných strán, spolu podajú trestné oznámenie za porušenie listového tajomstva a Danka budú odvolávať z postu predsedu parlamentu.



„Listovú formu komunikácie využívajú ľudia, ktorí sa nespoliehajú na to, že maily nikto iný okrem adresáta nečíta alebo starší ľudia,“ povedal Matovič . Od desiateho apríla mu chodia takto otvorené listy. Rozhodnutie označil za „prípis pravej ruky Andreja Danka, ktorý vznikol na základe jeho rozkazu“.



To sa nedialo ani za komunizmu



Poslankyňa Remišová priblížila, že ľudia píšu anonymne svoje listy, niektorí sa podpíšu. „Upozorňujú nás na nejaké podvody, korupciu a niektorým týmto ľuďom môže šéfovať aj nominant niektorej vládnej strany,“ povedala s tým, že mnohí pracujú v štátnej správe a boja sa o svoje miesto. „Otváranie listov sa nedialo ani za komunizmu,“ dodala.



Podľa nej je ešte horšie, že pracovníci NR SR majú skúmať, či listy obsahujú dehonestujúci obsah. Nepáči sa jej hlavne to, že ľudia, ktorí listy píšu, nemôžu veriť ani tomu, že ich podnet sa dostane k adresátovi a poslanec nemôže na list občanovi zareagovať.



„Takýto prístup považujeme za pošliapavanie súkromia a dôstojnosti ľudí, ktorí sa na nás s dôverou obracajú a pokiaľ má pán Danko aspoň trochu cti, tak odstúpi zo svojej funkcie a všetkým týmto ľudom sa ospravedlní,“ dodala.



Poslanec Ján Budaj je za okamžité vyšetrenie a potrestanie páchania takejto trestnej činnosti. Podľa neho je takéto správanie sa morálnym suterénom. Dodal, že v tomto štáte sa môžu listy čítať iba väzňom a poslanci sa dostali na ich úroveň. „Už nie je kam hlbšie padnúť,“ dodal.



