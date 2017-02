Video: Marek Hamšík strelil 110. gól v drese SSC Neapol

RÍM 19. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík prispel gólom k triumfu Neapola nad Chievom Verona 3:1 v nedeľňajšom stretnutí 25. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A.



"Marechiaro" zvýšil v 38. min na priebežných 2:0, prvý gól "partenopei" strelil Lorenzo Insigne. V 58. min skóroval aj poľský stredopoliar Neapola Piotr Zieliňski. Konečný rezultát duelu stanovil gólom v 72. min skúsený útočník Chieva Verona Riccardo Meggiorini. .



Pre slovenského reprezentanta Hamšíka bol nedeľňajší gól už 110. presným zásahom v neapolskom drese. Historicky najlepší strelec mužstva je legendárny Argentínčan Diego Armando Maradona so 115 gólmi.



Hráči Sampdorie Janov s Milanom Škriniarom v základnej zostave doma remizovali s Cagliari 1:1. Skóre duelu otvoril v 6. min hosťujúci Mauricio Isla, v 22. min vyrovnal 34-ročný kanonier Fabio Quagliarella. Milan Škriniar absolvoval celé stretnutie. Na striedačke Sampdorie sa premiérovo objavil aj 19-ročný slovenský stredopoliar Denis Baumgartner, ale do duelu nezasiahol. Do zápasovej nominácie janovského mužstva sa nezmestil ďalší slovenský mladík Michal Tomič.



Inter Miláno zvíťazil na ihrisku Bologne 1:0. Víťazný gól hostí strelil brazílsky útočník Gabriel Barbosa v 81. minúte.



Bologna - Inter Miláno 0:1 (0:0)



81. Gabriel Barbosa







Chievo Verona - Neapol 1:3 (0:2)



72. Meggiorini - 31. L. Insigne, 38. Hamšík, 58. Zieliňski



Marek Hamšík (Neapol) odohral celé stretnutie a skóroval.







Delfino Pescara - FC Janov 5:0 (3:0)



5. L. Orbán (vlastný), 19. a 81. Caprari, 31. Benali, 87. Cerri







Sampdoria Janov - Cagliari 1:1 (1:1)



22. Quagliarella - 6. Isla



Milan Škriniar odohral celé stretnutie, Denis Baumgartner sedel na lavičke náhradníkov, Michal Tomič (všetci Sampdoria) nefiguruje v zápise o stretnutí.



Udine - Sassuolo 1:2 (1:0)



7. Fofana - 70. a 79. Defrel



AS Rím - FC Turín (18.00)



AC Miláno - Fiorentina (20.45)



2. Neapol 25 16 6 3 60:27 54



3. AS Rím 24 17 2 5 50:21 53



4. Inter Miláno 25 15 3 7 40:24 48



5. Atalanta 25 15 3 7 40:26 48



6. Lazio Rím 25 14 5 6 44:29 47



7. AC Miláno 24 12 5 7 34:28 41



8. Fiorentina 24 11 7 6 41:33 40



9. FC Turín 24 9 8 7 45:36 35



10. Sampdoria 25 9 7 9 30:31 34



11. Chievo Verona 25 9 5 11 26:34 32



12. Sassuolo 25 9 3 13 35:41 30



13. Udine 25 8 5 12 28:34 29



14. Cagliari 25 8 4 13 33:51 28



15. Bologna 25 7 6 12 23:38 27



16. FC Janov 25 6 7 12 27:40 25



17. Empoli 25 5 7 13 15:35 22



18. Palermo 25 3 5 17 21:49 14



19. Crotone 25 3 4 18 20:43 13



20. Pescara 25 2 6 17 27:55 12