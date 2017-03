Video: Manchester United v Európskej lige remizoval, Gregušova Kodaň zvíťazila

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti favorizovaného Manchestru United remizovali 1:1 na pôde ruského FK Rostov vo štvrtkovom prvom osemfinálovom zápase Európskej ligy 2016/2017.



Na úvodný gól arménskeho ofenzívneho stredopoliara Henricha Mchitarjana odpovedal po zmene strán útočník Alexander Bucharov. FC Kodaň zužitkoval výhodu domáceho prostredia na víťazstvo 2:1 nad Ajaxom Amsterdam. O výhre dánskeho majstra rozhodol po hodine hry Andreas Cornelius. Slovenský reprezentant Ján Greguš do duelu nezasiahol, na triumf svojich spoluhráčov sa prizeral z lavičky náhradníkov. Dobrú východiskovú pozíciu pred budúcotýždňovou domácou odvetou dosiahli hráči belgického Anderlechtu Brusel, ktorí uspeli 1:0 na ihrisku cyperského APOEL Nikózia. Gólovým hrdinom bol Nicolae Claudiu Stanciu..





Až tri belgické kluby sa prebojovali medzi najlepšiu šestnástku kontinentálneho pohára číslo dva: vo vzájomnej konfrontácii KAA Gent prehral s KRC Genk 2:5, hoci po necelej polhodine hry vyrovnal domáci Samuel Kalu, bývalý hráč AS Trenčín. Dve belgické mužstvá nastúpili vo vzájomnom súboji na európskej pohárovej scéne po takmer 30 rokoch: v 2. kole Pohára víťazov pohárov 1988/1989 stáli proti sebe Anderlecht Brusel a KV Mechelen.



Druhou konfrontáciou, pri ktorej na seba natrafili tímy z jednej krajiny, bolo nemecké meranie síl Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach. Duel v Gelsenkirchene sa skončil nerozhodne 1:1, slovenský mládežnícky reprezentant László Bénes, pôsobiaci v Mönchengladbachu, nefiguruje v zápise o stretnutí. V zaujímavom francúzsko-talianskom dueli hráči Olympique Lyon zvíťazili nad AS Rím 4:2, hoci po prvom polčase prehrávali 1:2. Po zmene strán však Corentin Tolisso, Nabil Fekir a v nadstavenom čase aj kanonier Alexandre Lacazette otočili nepriaznivý stav. V zápase Celta Vigo - FK Krasnodar sa o víťazstvo španielskeho klubu nad ruským zástupcom postaral v 90. min Claudio Beauvue, v zostávajúcom štvrtkovom grécko-tureckom meraní síl Olympiakos Pireus - Besiktas Istanbul sa zrodil nerozhodný rezultát 1:1.



Výsledky štvrtkových prvých zápasov osemfinále futbalovej Európskej ligy 2016/2017 (hrá sa na odvetu):







: 29. N. Stanciu, : De Sousa (Portug.)











1. Falk Jensen, 60. A. Cornelius - 32. Dolberg, : A. Dias (Portug.)



Ján Greguš (Kodaň) sedel na lavičke náhradníkov.











53. Bucharov - 35. Mchitarjan, : Zwayer (Nem.)











50. Wass, 90. Beauvue - 56. Claesson, : Thomson (Škót.)











27. S. Kalu, 61. K. Coulibaly - 41. a 72. Samata, 21. Malinovskij, 33. Colley, 45.+ Uronen, : 84. Esiti (Gent) po 2. ŽK, rozhodoval: Tagliavento (Tal.)











8. Diakhaby, 47. Tolisso, 74. Fekir, 90.+ Lacazette - 20. Salah, 33. Fazio, : A. Taylor (Angl.)











36. Cambiasso - 53. V. Aboubakar, : Makkelie (Hol.)











25. Burgstaller - 15. J. Hofmann, : Kuipers (Hol.)



László Bénes (Mönchengladbach) nefiguruje v zápise o stretnutí.