Video: Manchester United sa stal prvým klubom so 600 víťazstvami v Premier League

Futbalisti Manchestru United vonku zvíťazili nad hráčmi Middlesbrough 3:1 v nedeľňajšom stretnutí 29. kola anglickej Premier League. Hostí poslal....

LONDÝN 19. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru United vonku zvíťazili nad hráčmi Middlesbrough 3:1 v nedeľňajšom stretnutí 29. kola anglickej Premier League. Hostí poslal do vedenia v prvom polčase Marouane Fellaini, po zmene strán zdvojnásobil náskok "červených diablov" ukážkovou strelou Jesse Lingard.



Nováčik znížil zásluhou Rudyho Gesteda, no v nadstavenom čase inkasoval aj tretíkrát - presadil sa Antonio Valencia. Zverenci Josého Mourinha neprehrali osemnásť ligových zápasov po sebe a posunuli sa na 5. miesto tabuľky. Manchester United sa stal prvým klubom so 600 víťazstvami v Premier League. .



Premier League - 29. kolo - nedeľa:







77. Gestede - 30. Fellaini, 62. Lingard, 90.+ A. Valencia











14. Ch. Eriksen, 33. Alli (z pok. kopu) - 52. Ward-Prowse







Zostávajúci nedeľňajší program:



Tabuľka:



2. Tottenham 27 16 8 3 53:20 56



3. Manchester City 27 17 5 5 53:29 56



4. Liverpool 28 16 7 5 60:35 55



5. Manchester United 27 14 10 3 42:23 52



6. Arsenal 27 15 5 7 56:34 50



7. Everton 29 14 8 7 51:30 50



8. West Bromwich 29 12 7 10 39:38 43



9. Stoke 29 9 9 11 33:42 36



10. Bournemouth 29 9 6 14 42:54 33



11. West Ham 29 9 6 14 40:52 33



12. Southampton 26 9 6 11 32:34 33



12. Burnley 29 9 5 15 31:43 32



13. Watford 28 8 7 13 33:48 31



15. Leicester 28 8 6 14 33:47 30



16. Crystal Palace 27 7 4 16 36:46 28



17. Swansea 29 8 3 18 36:63 27



18. Hull 29 6 6 17 26:58 24



19. Middlesbrough 28 4 10 14 20:33 22



20. Sunderland 28 5 5 18 24:50 20