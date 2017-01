Video: Manchester United dosiahol deviate víťazstvo za sebou

MANCHESTER 11. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti anglického klubu Manchester United zažívajú najvydarenejšie obdobie za ostatných osem rokov. "Červení diabli" ťahajú šnúru deviatich víťazných duelov vo všetkých súťažiach. Fanúšikovia tímu z Old Traffordu mali naposledy dôvod na podobnú radosť vo februári 2009, keď United triumfovali 11 zápasov po sebe. Tím vtedy viedol legendárny Škót Sir Alex Ferguson.



Mužstvo súčasného trénera Josého Mourinha v utorňajšom prvom stretnutí semifinále anglického Ligového pohára zdolalo Hull City 2:0. Päťdesiattriročný Portugalčan po zápase vyzdvihol hru svojho mužstva a zaželal si, aby zaokrúhlilo víťaznú sériu minimálne na 10 duelov. Takýto scenár by nastal v prípade, že by United zvíťazili v nedeľňajšom dueli Premier League nad odvekým rivalom FC Liverpool.







"Vedel som, že to bude ťažký zápas. Nečakal som, že súperovi nasúkame štyri alebo päť gólov. Aj s výsledkom 1:0 by som bol spokojný, 2:0 je ešte lepší. Ešte však nie sme vo Wembley, odveta bude veľmi náročná," vyhlásil Mourinho podľa oficiálnej stránke manchesterského klubu.



"Protivník sa hlavne v prvom polčase prezentoval dobrou organizáciou v obrane a my sme si v niektorých situáciách počínali trochu nedbalo, zbytočne sme si to komplikovali dlhším držaním lopty. Týmto sme súperovi ponúkli čas na preskupenie radov. V tomto si musíme počínať lepšie. V druhom polčase sme sa trochu zlepšili, ale len trochu," dodal rodák zo Setúbalu a vzápätí preladil na anglickú ligovú súťaž.



"Samozrejme, deväť víťazstiev po sebe je veľmi dôležitý moment. Skúsme to zaokrúhliť na desať. Aby sa tak stalo, všetci sa musíme veľmi zlepšiť - hráči, tréneri aj diváci. Moja myseľ sa už plne koncentruje na nedeľný duel s Liverpoolom. Všetci milujeme veľké zápasy," skonštatoval José Mourinho.