Video: ManUtd otočil zápas, Chelsea vyhrala, hetrik Graya

Útočník Burnley Andre Gray bol hviezdou silvestrovského 19. kola anglickej futbalovej Premier League. Gray tromi gólmi vystrieľal domáci triumf....

LONDÝN 31. decembra (WebNoviny.sk) - Útočník Burnley Andre Gray bol hviezdou silvestrovského 19. kola anglickej futbalovej Premier League. Gray tromi gólmi vystrieľal domáci triumf Burnley nad Sunderlandom 4:1. Štvrtý gól víťazov pridal Ashley Barnes z pokutového kopu.



Parádny domáci obrat predviedli hráči Manchestru United, ktorí pred 75 314 divákmi ešte v 84. min prehrávali z Middlesbroughom 0:1. Potom však prišla silná dvojminútovka zverencov Josého Mourinha a góly Anthonyho Martiala a Paula Pogbu znamenali víťazstvo futbalistov z Old Traffordu 2:1. ManUtd je v tabuľke šiesty.



Líder tabuľky Chelsea zakončila rok domácim víťazstvom nad Stoke City 4:2. Dva góly víťazov strelil Brazílčan Willian, ďalši pridal jeho krajan reprezentujúci Španielsko Diego Costa a skóre otvoril v 34. min obranca Gary Cahill. Chelsea vedie s náskokom 9 bodov pred FC Liverpool. "The Reds" majú svoj zápas 19. kola až od 18.30 h, keď v silvestrovskom šlágri hostia Manchester City. Je to priamy súboj o druhé miesto v tabuľke.



Burnley - Sunderland 4:1 (1:0)



31., 51. a 53. A. Gray, 67. A. Barnes (z pok. kopu) - 71. Defoe







FC Chelsea - Stoke City 4:2 (1:0)



34. Cahill, 57. a 65. Willian, 85. Diego Costa - 46. Martins Indi, 64. Crouch







Leicester City - West Ham United 1:0 (1:0)



20. Slimani







Manchester United - Middlesbrough 2:1 (0:0)



85. Martial, 86. Pogba - 67. Leadbitter







Southampton - West Bromwich Albion 1:2 (1:1)



41. Long - 43. M. Phillips, 50. Robson-Kanu, 89. Van Dijk (Southampton, po 2. ŽK)







Swansea - Bournemouth 0:3 (0:2)



25. Afobe, 45.+ Fraser, 88. King







FC Liverpool - Manchester City







2. Liverpool 18 12 4 2 45:21 40



3. Manchester City 18 12 3 3 39:20 39



4. Arsenal 18 11 4 3 39:19 37



5. Tottenham 18 10 6 2 33:13 36



6. Manchester United 19 10 6 3 29:19 36



7. Everton 19 7 6 6 25:23 27



8. West Bromwich 19 7 5 7 25:23 26



9. Southampton 19 6 6 7 19:22 24



10. Bournemouth 19 7 3 9 26:31 24



11. Burnley 19 7 2 10 21:29 23



12. Watford 18 6 4 8 22:30 22



13. West Ham 19 6 4 9 23:33 22



14. Stoke 19 5 6 8 22:32 21



15. Leicester 19 5 5 9 24:31 20



16. Middlesbrough 19 4 6 9 17:22 18



17. Crystal Palace 18 4 4 10 29:33 16



18. Sunderland 19 4 2 13 17:35 14



19. Hull 19 3 4 12 16:41 13



20. Swansea 19 3 3 13 21:44 12