Video: ManUnited vyradil Rostov, Schalke vyhralo nemeckú bitku

Futbalisti Manchestru United nebudú chýbať medzi najlepšou osmičkou tímov v Európskej lige (EL) 20162017. Zverenci portugalského trénera Josého....

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru United nebudú chýbať medzi najlepšou osmičkou tímov v Európskej lige (EL) 2016/2017. Zverenci portugalského trénera Josého Mourinha po remíze 1:1 v minulotýždňovom prvom vzájomnom dueli zvíťazili nad ruským tímom FK Rostov vo štvrtkovej osemfinálovej odvete tesne 1:0. Na štadióne Old Trafford rozhodol o triumfe favorita v 70. min španielsky reprezentant Juan Mata.



Štvrťfinále európskeho klubového pohára číslo dva už bude bez hráčskeho slovenského zastúpenia. FC Kodaň, v ktorom pôsobí reprezentant SR Ján Greguš, podľahol v Amsterdame domácemu Ajaxu 0:2, a tak víťazstvo 2:1 v minulotýždňovom úvodnom meraní síl nebolo dánskemu majstrovi nič platné. Stredopoliar Greguš odohral v odvete 57 minút a dostal žltú kartu, tento duel rozhodovali slovenskí arbitri na čele s Ivanom Kružliakom..





Gladbach premrhal dvojgólový náskok



V nemeckom súboji Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 sa po dvoch remízach - 1:1 v prvom stretnutí a 2:2 v odvete - tešil napokon z postupu tím z Gelsenkirchenu zásluhou vyššieho počtu strelených gólov na súperovom trávniku.



Borussia, v ktorej účinkuje slovenský mládežnícky reprezentant László Bénes (v odvete nefiguruje v zápise o stretnutí), sa musela so súťažou rozlúčiť. A to vo štvrtkovej odvete viedla už 2:0, ale v 54. min Leon Goretzka znížil a v 68. min Nabil Bentaleb z pokutového kopu vyrovnal a zabezpečil postup pre Schalke.



Šláger AS Rím - Olympique Lyon sa síce vo štvrtok na Stadio Olimpico skončil víťazstvom talianskeho vicemajstra 2:1, keďže prvý zápas zvládli lepšie hráči francúzskeho klubu 4:2, z účasti vo štvrťfinále sa tešil Lyon.





Víťazstvo bolo Rimanom málo platné



Futbalisti Besiktasu Istanbul aj v početnej nevýhode zvíťazili v turecko-gréckej konfrontácii nad Olympiakosom Pireus hladko 4:1 a postúpili medzi osmičku najlepších. V domácom drese musel v 39. min za stavu 2:1 opustiť trávnik vylúčený kamerunský strelec úvodného gólu odvety Vincent Aboubakar. Besiktas však po zmene strán aj v oslabení dokázal potvrdiť postup ďalšími dvoma presnými zásahmi.



V belgickom meraní síl KRC Genk si proti KAA Gent nenechal ujsť účasť vo štvrťfinále EL, po minulotýždňovom víťazstve 5:2 na súperovom ihrisku stačila Genku aj štvrtková remíza 1:1. Belgicko bude mať v elitnom oktete až dvoch zástupcov: Anderlecht Brusel sa tam prebojoval dvoma tesnými víťazstvami 1:0 nad cyperským klubom APOEL Nikózia.



Španielsky futbal bude v Európskej lige reprezentovať Celta Vigo, mužstvo po domácej výhre 2:1 uspelo aj v Rusku proti domácemu FK Krasnodar - tentoraz 2:0.



Osemfinále Európskej ligy 2016/2017



, do štvrťfinále



22. a 75. Babel, 10. V. Aboubakar, 84. Cenk Tosun - 31. Elyounoussi, 39. V. Aboubakar (Besiktas), Oliver (Angl.)







, do štvrťfinále



20. Castagne - 84. Verstraete, Undiano Mallenco (Šp.)



, do štvrťfinále



52. Mallo, 80. Aspas, 86. Kaboré (Krasnodar) po 2. ŽK, Buquet (Fr.)



, do štvrťfinále



23. Bertrand Traoré, 45.+ Dolberg (z pok. kopu), Ivan Kružliak - Martin Balko, Tomáš Somoláni (všetci SR)



Ján Greguš (FC Kodaň) hral do 57. min a v 19 min dostal ŽK.



, do štvrťfinále



65. Acheampong, Kulbakov (Biel.)



, do štvrťfinále



17. Strootman, 60. Tousart (vlastný) - 16. Diakhaby, Kassai (Maď.)







, do štvrťfinále



70. Mata, Mažeika (Lit.)







, do štvrťfinále



26. A. Christensen, 45.+ Dahoud - 54. Goretzka, 68. Bentaleb (z pok. kopu), Clattenburg (Angl.)



László Bénes (Mönchengladbach) nefiguruje v zápise o stretnutí.







KRC Genk (Belg.)



Besiktas Istanbul (Tur.)



Celta Vigo (Šp.)



Ajax Amsterdam (Hol.)



Anderlecht Brusel (Belg.)



Olympique Lyon (Fr.)



Manchester United (Angl.)



Schalke 04 Gelsenkirchen (Nem.)



Pozn.: Žreb štvrťfinále bude v piatok 17. marca o 13.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadne z mužstiev nebude nasadené, stretnúť sa môžu aj tímy z rovnakej krajiny. Prvé zápasy štvrťfinále odohrajú 13. apríla, odvety 20. apríla.