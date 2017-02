Video: ManCity zvíťazil a je druhý v Premier League

The Citizens v zápase 25. kola Premier League triumfovali na pôde Bournemouthu 2:0.LONDÝN 14. februára (WebNoviny.sk) - Z piatej na druhú priečku najvyššej anglickej súťaže sa posunuli futbalisti Manchestru City po triumfe v Bournemouthe 2:0. Prvý gól hostí strelil po necelej polhodine hry Raheem Sterling, výsledok zápasu nechtiac vlastným gólom pečatil v 69. min Tyrone Mings.. Bournemouth - Manchester City 0:2 (0:1) 29. Sterling, 69. Mings 2. Manchester City 25 16 4 5 51:29 52 3. Tottenham 25 14 8 3 46:18 50 4. Arsenal 25 15 5 5 54:28 50 5. Liverpool 25 14 7 4 54:30 49 6. Manchester United 25 13 9 3 38:21 48 7. Everton 25 11 8 6 40:27 41 8. West Bromwich 24 10 7 8 34:31 37 9. West Ham 25 9 5 11 34:43 32 10. Stoke 25 8 8 9 30:36 32 11. Watford 25 8 6 11 29:42 30 12. Burnley 25 9 3 13 27:36 30 13. Southampton 25 8 6 11 28:31 30 14. Bournemouth 25 7 5 13 35:49 26 15. Swansea 25 7 3 15 31:54 24 16. Middlesbrough 25 4 10 11 19:27 22 17. Leicester 25 5 6 14 24:43 21 18. Hull 25 5 5 15 22:49 20 19. Crystal Palace 25 5 4 16 32:46 19 20. Sunderland 25 5 4 16 24:46 19

