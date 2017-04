Video: Liverpool za tri minúty otočil zápas, uspeli aj kohúti a Chelsea

LONDÝN 8. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti londýnskej Chelsea zdolali vonku hráčov Bournemouthu 3:1. Hostí za úspechom poslal vlastným gólom Adam Smith, ďalšie zásahy "blues" dosiahli Eden Hazard a Marcos Alonso. V drese domácich sa presadil Joshua King. Chelsea vedie ligovú tabuľku s náskokom 7 bodov pred Tottenhamom Hotspur.



Ten doma zdolal Watford jasne 4:0. "Kohúti" rozhodli už v prvom polčase, ktorý vďaka gólom Deleho Alliho Erica Diera a Son Heung-Mina vyhrali 3:0. Posledný menovaný po zmene strán uzavrel skóre duelu na 4:0. Tottenham uspel v šiestom zápase po sebe..



FC Liverpool zdolal hráčov Stoke City na ich trávniku 2:1 v sobotnom stretnutí 32. kola anglickej Premier League. "The Reds" pritom do 70. min prehrávali 0:1, no v rozpätí troch minút vďaka gólom striedajúcich Brazílčanov Philippeho Coutinha a Roberta Firmina otočili stav vo svoj prospech.



Manchester City potvrdil úlohu favorita a na vlastnom ihrisku zdolal Hull City 3:1. Domácich poslal do vedenia v prvom polčase "vlastencom" Ahmed Elmohamady, po zmene strán sa presadili Sergio Agüero a Fabian Delph, za hostí skorigoval Andrea Ranocchia. "Citizens" naplno bodovali po štyroch zápasoch a okupujú štvrtú priečku.



Premier League - 32. kolo:







44. a 55. Son Heung-Min, 33. Alli, 39. Dier











31. Elmohamady (vlastný), 48. Agüero, 64. Delph - 85. Ranocchia



















44. Walters - 70. Coutinho, 72. Roberto Firmino











25. Clasie











45. Kouyaté











42. J. King - 17. A. Smith (vlastný), 20. E. Hazard, 68. M. Alonso







Tabuľka Premier League:



1. Chelsea 31 24 3 4 65:25 75



2. Tottenham 31 20 8 3 64:22 68



3. Liverpool 32 18 9 5 68:40 63



4. Manchester City 31 18 7 6 60:35 61



5. Arsenal 29 16 6 7 61:36 54



6. Manchester United 29 14 12 3 43:24 54



7. Everton 31 14 9 8 53:34 51



8. West Bromwich 32 12 8 12 39:41 44



9. Southampton 30 11 7 12 37:37 40



10. Watford 31 10 7 14 36:52 37



11. Leicester 30 10 6 14 37:47 36



12. Burnley 32 10 6 16 32:44 36



13. Stoke 32 9 9 14 34:47 36



14. West Ham 32 10 6 16 42:57 36



15. Bournemouth 32 9 8 15 45:59 35



16. Crystal Palace 30 9 4 17 39:50 31



17. Hull 32 8 6 18 33:64 30



18. Swansea 32 8 4 20 37:67 28



19. Middlesbrough 31 4 12 15 22:37 24



20. Sunderland 30 5 5 20 24:53 20